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ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu da maliyetler konusunda sunum yaparak, Meclis’i bilgilendirip, Şanlıurfa’nın Büyükşehirler arasında suyu en ucuza kullanan iller arasında olduğunu kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, toplantıda, halkın talebi doğrultusunda su ücretlerine yüzde 20'lik bir indirime gitme kararı aldıklarını belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağanüstü toplantısında suya yüzde 20 oranında indirim yapıldı. Büyükşehir Meclisi’nde oy birliğiyle alınan karar, 1 Şubat 2024 tarihi itibariyle uygulanacak. ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde su kullanım ücretine yüzde 20 oranında indirim yaptı.

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