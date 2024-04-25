Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara Miras Şantiye Gezileri kapsamında Ankara Kalesi, Arkeopark ve Roma Tiyatrosu Şantiyelerini 26 Nisan 2024 tarihinde yeniden Başkentlilerin ziyaretine açıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerine ışık tutan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihini ayağa kaldıran projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, “Ankara Miras Şantiye Gezileri” kapsamında Ankara Kalesi, Arkeopark ve Roma Tiyatrosu Şantiyelerini 26 Nisan 2024 tarihinde yeniden Başkentlilerin ziyaretine açıyor.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILABİLİYOR

Kent tarihini tanıtmak ve turizmi canlandırmak amacıyla gerçekleştirilen gezilerde Başkentlilerle, kentin Galatlardan günümüze kadar gelen zengin tarihsel katmanları, Roma yerleşimi ve Ankara Kalesi hakkında kent tarihine ilişkin bu çalışmalarla ortaya çıkan yeni bilgiler de paylaşılıyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen gezilere, “https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras” adresindeki form doldurularak katılım sağlanabiliyor.