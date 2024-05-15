Uzun yıllar Keşanspor’da masörlük yapan, ardından Kırklarelispor ile Türkiye 2. Ligi’nde başarılarıyla dikkat çeken Keşanlı masör Serbülent Dalkıran, halen Trendyol 1. Ligi’nde mücadele eden Adanaspor için ter döküyor.Sonay CAN / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Adanaspor'un tek masörü olarak görev yapan Dalkıran, Keşan’a selam göndererek, sezon sonunda Süper Lig takımlarının birinden teklif beklediğini söyledi. Keşanlı gazeteci Sonay Can’ın Adana’da gerçekleştirdiği röportajda, bu şehirde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Dalkıran, hedefinin Süper Lig olduğunu ifade etti.

Adana Şenbayrak Hotel’de yapılan görüşmede, masörlüğe Keşanspor’da başladığını ve yıllarca sarı – siyahlı kulüp için emek vererek deneyim kazandığının altını çizen, Keşan spor kamuoyunda “Arı” ismiyle bilenen Serbülent Dalkıran, bunun meyvelerini ise Kırklarelispor’da gördüğüne vurgu yaptı. 5 yıl da Malkara Belediyesi’ndeki çalışma hayatının ardından, Adanaspor’dan gelen teklifi değerlendirerek, kariyerine 1. Ligi de ekleyen Dalkıran, sporcu sağlığı konusunda verilen eğitim ve seminerlere katılarak, çeşitli sertifikalar aldı. Bu çalışmalardan birinin, 27 – 28 Mayıs 2024 tarihlerinde, TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) tarafından Ankara Devlet Arşivleri Başkanlığı Kongre Salonu’nda gerçekleştirilecek olan, sporcu sağlığı yenileme kursu olduğunu sözlerine ekleyen Dalkıran, eğitimin ardından liglerin sona ermesi nedeniyle Keşan’a döneceğini söyledi.

Serbülent Dalkıran, Adanaspor’un ligde kalmasına sevindiğini belirterek, “Benim bulunduğum ligde, takımım küme düşmez!” dedi.

2023 – 2024 futbol sezonunda en çok etkilendiği olayın, Fenerbahçe – Adanaspor arasında oynanan Türkiye Ziraat Kupası maçı olduğunu dile getiren Dalkıran, Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın atmosferinden çok etkilendiğini kaydetti.

Serbülent Dalkıran, son olarak, Süper Lig’ten beklediği teklif gelirse, amacına ulaşacağını sözlerine ekledi.