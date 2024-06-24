Edirne'nin Keşan ilçesinde Siğilli Lavanta Bahçesi Kurban Bayramı’nda büyük ilgi gördü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hem Keşan’dan ve bölgeden lavanta bahçesini ziyaret eden vatandaşlar, lavanta bahçesinde fotoğraf çekilirken, güzel bir de tatil geçirdi.

Siğilli Lavanta Bahçesi sahibi Durhan Yakın, Kurban Bayramı süresince vatandaşlar lavanta bahçesini ziyaret ederken, fotoğraf çekildi. Ziyaretçilerle birlikte güzel bir tatili geride bıraktıklarını kaydeden Yakın, "Lavanta hasadımızı da Temmuz ayının ilk haftasında yapmayı düşünüyoruz, henüz hasat tarihimiz tam belli değil” dedi.