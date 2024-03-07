Sıla, Cam şarkısını kuliste vokalistleriyle seslendirdiği acapella versiyonunu Youtube ve sosyal medyada yayınladı.İSTANBUL (İGFA) - Sıla, kadınlara armağanımdır dediği “Cam” Acapella’yı duygusal bir mesajla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sevenleriyle buluşturdu.

Mesajında eşitsizliğe ve ihlal edilen haklara dikkat çeken Sıla sözlerini Fransız yazar ve feminist filozofu Simone de Beauvoir ‘dan manidar bir alıntıyla noktaladı.

Sıla’nın şarkısıyla beraber yayınladığı mesajı ise şöyle:

“Hakların ihlal edilmediği, eşitsizliğe maruz kalınmadığı yeni günlere hala özlem içerisindeyiz. Dünyanın birçok yerinde olumlu yollar katedildi elbette; ancak çözüme ulaşmamış sorun çok. Eğitim ve adalet desteğine her alanda olduğu gibi ihtiyacımız var.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bugün.

Dünyanın önde gelen Fransız yazar ve feminist filozofu Simone de Beauvoir ‘ın cümlesiyle de noktalıyorum.

“Kadın doğulmaz, kadın olunur””