Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt verdi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şişecam'dan Cumhuriyet tarihinin en büyük tahvil ihracı" haberini alıntılayarak, söz konusu iddialara yanıt verdi.

"Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor" diyen Bakan Şimşek, paylaşımında, "2023 yılı ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti. Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96’dan yüzde 149’a; reel sektörde yüzde 73’ten yüzde 118’e yükseldi. Yılın ilk dört ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti" ifadelerini kullandı.