Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kulu Üyesi Av. Sinan Tekin yayımladığı mesaj ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kulu Üyesi Av. Sinan Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

Tekin’in mesajı şöyle: “Türkiye Büyük Millet Meclisi, işgal edilmiş vatan topraklarını kurtarmak ve bu topraklar üzerinde bağımsız bir devlet kurmak üzere 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur. Milli Mücadelenin öncüsü olan TBMM, milletin bağımsızlık konusundaki sarsılmaz iradesinin bir yansımasıdır.Bu vatan bize bir miras değil ecdadımızın canları pahasına bıraktığı kutsal bir emanettir. Bize düşen sorumluluk bu emaneti en güzel şekilde gelecek nesillere bırakmaktır. Bu yüzden kısır çekişmeleri bir kenara bırakıp, elbirliği ile Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni bir Dünya'yı kuracak kararlılığı ortaya koymalıyız. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras mutlu, huzurlu, müreffeh bir ülke; Batı’ya uydu değil, dünyaya liderlik yapacak bir Türkiye olmalıdır.23 Nisan aynı zamanda çocuklarımıza armağan edilmiş bir bayramdır. Çocuklarımız değerli varlığımız ve geleceğimizin teminatıdır. Ahlaki ve manevi değerlere bağlı, vatan ve millet sevgisiyle büyüyen bir nesil yetiştirdiğimiz takdirde geleceğimiz güvencede olacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.”