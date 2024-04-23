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Arı, dualar eşliğinde açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından işyerini gezerek işletme sahiplerine hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, Milli İrade Caddesi’nde kurulan “Miess Beauty Center” isimli işletmenin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Başkanı Arı’nın yanı sıra Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Korkutmaz, Nevşehir Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzgün ve vatandaşlar katıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni kurulan bir işletmenin açılışı nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

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