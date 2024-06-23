Antika meraklılarını bir araya getirecek olan Sivas’ın ilk antika pazarı Sivas Belediyesi'nin katkılarıyla Yenişehir Mahallesi’nde hizmete açıldı.SİVAS (İGFA) - Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışa; Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ve Sivas Antikacılar Derneği Başkanı Menderes Kartalmış katıldı.

Açılışta konulan Başkan Uzun, Antika Pazarı’nın hayırlı olmasını temenni ederek; "Tüm hemşehrilerimizi çocuklarıyla, eşleriyle birlikte ailecek Antika Pazarı’na davet ediyorum. Burada sanat var, kültür var, geçmiş var, anılar var... Herkesi kültürde, sanatta, anılarda buluşmaya davet ediyorum. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan başta Dernek Başkanımız Menderes bey olmak üzere tüm antika severlere, şehir dışından gelen dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Çevre illerden de satıcı ve alıcıların bir araya geldiği pazarda; eski paralar, tarihi gramofonlar, pikaplar, plaklar, gaz lambaları, at arabası, kanı tekerlekleri, eski saatler, porselenler gibi antika değeri taşıyan birçok eşya vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Antika ve eski eşya tutkunlarını buluşturan Sivas Antika Pazarı, Yenişehir Mahallesi kapalı pazar alanında her ayın üçüncü Pazar günü kurulacak.