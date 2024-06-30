Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların kaplıcalardan daha rahat faydalanması adına Sivas Belediyesi tarafından Sıcak ve Soğuk Çermik’e otobüs seferleri düzenlenmeye başladı.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce koordine edilen Sıcak ve Soğuk Çermik'e seferler, her iki kaplıca için günlük 3'er kez düzenlenecek.

Sivas Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sıcak Çermik ve Soğuk Çermik güzergahında yolcu taşıyan otobüsler kent merkezinden 08:00-12:00-17:00 saatlerinde çıkacak. Çermiklerden dönüş saatleri ise 09:00-13:00-18:00 şeklinde olacak.

Sıcak Çermik'e giden otobüsler sırasıyla; Terminal, Kemalettin İbni Hümam Caddesi, Atatürk Caddesi, Bakırcılar, Dikilitaş, Hikmet Işık Caddesi, Eski Adliye Arkası, Meydan, İnönü Bulvarı ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı güzergâhını takip ederek Sıcak Çermik'e ulaşacak.

Soğuk Çermik için de terminalden çıkan otobüsler; Kemalettin İbni Hümam Caddesi, Atatürk Caddesi, Bakırcılar, 4 Yol, Meydan, Eski Adliye Arkası, Hikmet Işık Caddesi, Dikilitaş ve Karaağaç Köprüsü güzergâhından Soğuk Çermik'e varacak.