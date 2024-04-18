Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında terörle mücadele konusunda son iki haftada 75 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğüne dikkati çekilen toplantıda, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son iki haftada 75 terörist etkisiz hâle getirildiği ve böylece 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 331’i Irak’ın, 417’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 748 olduğu kaydedildi.

HUDUTLARDA MÜCADELE SÜRÜYOR

Cumhuriyet'in en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarında son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11’i terör örgütü mensubu olmak üzere 373 şahıs yakalanmış, 4 bin 784 şahıs ise hududu geçemeden engellendiği belirtildi.

Bakanlık, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 485’e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 46 bin 305’e yükseldiği ve yine Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha 4 Nisan’da Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olduğu ayrıca son iki hafta içerisinde yapılan operasyonlarda yaklaşık 45 kilogram uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirildiğini kaydetti.