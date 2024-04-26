Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi görünümünü, kültürel dokusunu bozan ve sit alanı içerisinde yer alan 47 bina olmak üzere 189 bağımsız yapının yıkımı gerçekleştirildi. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Tarihi taş yapıları ile yüzyıllardan beridir ayakta kalan, içerisinde barındırdığı kültürel yapıyı ilmek ilmek dar taş sokaklarında yansıtan, tarihi miras olarak günümüze kadar gelen tarihi dokuyu gelecek nesillere daha görünür bir şekilde aktarmak adına Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca çalışmalar başlatıldı.

Ekipler tarafından Teker Mahallesi'nde yıkımı başlatılan 4 katlı bina ve 2 bağımsız betonarme eklentisinin yıkımı tamamlandı.

Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen tarihi Mardin’de şu ana kadar toplam 47 bina olmak üzere toplam 189 bağımsız yapının yıkımı gerçekleştirildi.