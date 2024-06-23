Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün envanterinde bulunan tarihin kadim tanığı mühürleri Ankara Server Efendi Sergi Salonu'nda sergileniyor.ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara Server Efendi Sergi Salonu'nda mühür sergisiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Özhaseki, tarih boyunca devlet disiplini ve makam iradesinin bir göstergesi olan belgelere hukuki kimlik kazandıran 884 parça mührü; 5 yıl süren yoğun çalışmayla incelediklerini literatürdeki yerlerini belirlediklerini belirterek, "Yüzyıllar öncesinden bugüne gelen mühürlerimizin her biri; kendi hikâyesiyle, ilgililerini bekliyor" diyerek sergi meraklılarına ziyaret çağrısı yaptı.

https://twitter.com/mehmetozhaseki/status/1804823150930087943