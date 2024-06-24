Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı, bahar mevsiminin habercisi doğumlar ile daha da renklendi.MERSİN (İGFA) - Doğal yaşam ortamı ile birbirinden farklı türlere ev sahipliği yapan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Doğa Parkı’nın 3 yeni üyesi; Deniz, Yıldız ve Toprak oldu. Büyükşehir ekiplerinin üzerine titrediği miniklerden Deniz ve Yıldız henüz 1 aylık lemur yavrusu iken, koyu renginden adını alan Toprak ise 3 aylık benekli sırtlan yavrusu. Bütün gün anne sırtında zaman geçiren Deniz ve Yıldız ürkek tavırları ve sevimlilikleri ile parkın ilgi odağı olurken, Toprak ise sempatik ve yaramaz halleri ile ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte güneşin tadını doyasıya çıkaran miniklerin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu ve herhangi bir hastalık riski taşımadığı belirtildi. Son yıllarda nesli tükenme tehlikesi bulunan lemurların çoğalması ise, parkta büyük bir mutluluk yarattı. Ekiplerin gece ve gündüz gözetim altında tuttuğu ve sık sık kontrollerinin yapıldığı yavrular, doğal ortamlarına uyum sağladılar.

“YAVRULARIN BESLENME, TEMİZLİK VE SAĞLIK KONTROLLERİNİ DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTA”

Tarsus Doğa Parkı’nda görev yapan Biyolog Yılmaz Ölmez, Doğa Parkı’nda Deniz ve Yıldız adında 2 lemur yavrusu dünyaya geldiğini ve şu anda 1 aylık olduklarını kaydederek, “Yavrulara anneleri bakıyor ve besliyor. Herhangi bir sağlık problemleri bulunmamakta. Biz de herhangi bir sağlık problemi yaşamamaları adına annelerini sebze, meyve, kuruyemiş, kuru incir gibi gıdalarla besliyoruz. Bakıcı arkadaşlarımız beslenmelerini, temizliklerini ve gözlemlerini düzenli olarak yapıyorlar” dedi.

Tarsus Doğa Parkı’nda gece de personel kaldığını ve besleme ile kontrollerin gece de aktif bir şekilde yürütüldüğünü belirten Ölmez, “Lemurlar, 30 kişilik gruplar halinde yaşayabilen çok sosyal hayvanlardır ve primat türüdür. Burada sürünün sayısı 30 olana kadar bakmaya devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

Lemurların, Madagaskar Adası’na özgü bir tür olduğunu ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını da aktaran Ölmez, “Lemurlar, bizim buraya çok güzel uyum sağladılar. Hatta şu anda 2 sürümüz var. Doğada 19-20 yıl yaşayabiliyorlar ve ağırlıkları 2-3 kilo arasında olabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak onlara sunduğumuz bu imkânlarla, buraya çok daha kolay adapte olup sayılarını artırıyorlar. Bu sayede nesli tükenmekte olan bir hayvanı hem korumuş oluyoruz, hem de sürünün sayısını artırarak doğaya da güzel bir hizmet vermiş oluyoruz” diye konuştu.

“TOPRAK YAVRUMUZ DA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR”

3 aylık olan benekli sırtlan yavrusunun adının ise Toprak olduğunu ve onun da sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü aktaran Ölmez, “Sırtlanlar anaerkil bir topluluk olduğu için, dişiler arasında rekabet yaşanmaması adına yavruyu şu an sürüden ayrı tutuyoruz. Yavru belirli bir yetkinliğe ulaşınca, sürü ile tekrar birleştireceğiz. Annesinin de beslenmesi, temizliği ve gözlemleri düzenli bir şekilde yapılıyor” ifadelerini kullandı.