Türkiye’nin ‘Derin Teknoloji Merkezi’ Teknopark İstanbul, Kuluçka Merkezi Cube Incubation’ın üniversitelilere yönelik Cubeforward programı kapsamında Gedik Üniversitesi iş birliğiyle ‘GEDİK2Work’ programını başlatıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ‘Derin Teknoloji Merkezi’ Teknopark İstanbul, üniversitelerle yaptığı iş birliklerini geliştirerek gençleri odağına almaya devam ediyor. İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliğiyle oluşturulan yeni program ‘GEDİK2Work’, 7 Mayıs 2024 Salı günü Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Safa KOÇOĞLU’nun katılımlarıyla gerçekleştirilecek törenle tanıtılacak.

İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliği ile oluşturulan olan ‘GEDİK2Work’ programı, Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation’ın, öğrencilerin akademik başarılarını iş deneyimiyle birleştirerek kapsamlı bir kariyer hazırlığına yönelik tasarlanan Cubeforward programı kapsamında planlandı.

‘GEDİK2Work’, öğrencilere akademik eğitimlerini alırken gerçek iş deneyimini kazanabilecekleri yüksek kaliteli bir öğrenme ortamı sunmayı ve derin teknoloji girişimlerinde staj yapmasını hedefliyor. Program, öğrencilere iş dünyasında başarılı olmak için gerekli olan becerileri geliştirme ve uygulama fırsatı sunarak mezunlarını geleceğin geleceğin oyun değiştirici girişimcileri olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.

‘GEDİK2Work’ lansman töreni, 7 Mayıs 2024 tarihinde Teknopark İstanbul Turgut Özal Etkinlik Merkezi’nde yapılacak.