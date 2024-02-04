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Van Büyükşehir Belediyesi her gün binlerce kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarını viral enfeksiyonlara karşı dezenfekte ediyor.VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi havaların soğuması ve bulaşıcı hastalıkların artmasıyla birlikte yolcu otobüsleri, özel halk otobüsleri, minibüsler, ticari taksiler ve servislerde temizlik ve hijyen denetimi başlattı. Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı otobüsler Makine İkmal Daire Başkanlığı yerleşkesinde kurulan kapalı hazneli tam otomatik yıkama ünitelerinde yıl boyunca rutin olarak temizlenip dezenfekte edilirken. Sağlık Dairesi Başkanlığı ekipleri de kentte özel olarak hizmet veren özel halk otobüsleri, minibüsler, ticari taksiler ve servislerde viral enfeksiyonlara karşı dezenfekte çalışması yürütüyor. Araçların durak ve toplanma alanlarına giden ekipler buralarda araçların koltuklarını, kapı kollarını, tutacaklarını, özel maddeler ile temizleyerek araç içlerini dezenfekte ediyor.

Yapılan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren araç sahipleri uygulamanın çok yerinde bir karar olduğunu ifade ederek Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Çalışmalarla vatandaşların hijyen standartlarına uygun bir şekilde kent genelinde seyahat etmeleri hedeflenirken araç sahiplerine de toplu taşımada hijyenin önemi vurgulanıyor. Dezenfekte çalışmaları yıl boyunca rutin olarak sürdürülecek.