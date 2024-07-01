Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin son gününde sahne sevilen sanatçı Ebru Yaşar’ın oldu. Ebru Yaşar, şarkılarını on binlerce Trabzonluyla hep bir ağızdan söyledi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Fuar Merkezi’nde kurulan sahnede hayranlarıyla buluşan Ebru Yaşar’a Trabzonlular büyük ilgi gösterdi. Kafamın İçi, Gözlerimde Gece Oldu, Yalan, Seni Anan Benim için Doğurmuş, Havadan Sudan, Ben Ne Yangınlar Gördüm, Nasıl Uyuyorsun, Kehribar gibi sevilen şarkılarıyla beraber Karadeniz türkülerini de seslendiren sanatçı, İçime Ata Ata şarkısında vokalisti Mete ile de bir düet gerçekleştirdi. Hayranının hazırladığı dövize imza attığı anlar ise büyük alkış aldı.

Ebru Yaşar sahnede yaptığı konuşmada, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çok teşekkür ediyorum, bizi sizlerle buluşturuyorlar” dedi.