Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kültür Yolu Festivali’nin açılış törenine katıldı. Trabzon'un tarih, kültür ve sanat şehri olduğunu vurgulayan Başkan Genç, “Bu nitelikte bir festivalin medeniyetlerden gelip tevarüs eden güzel şehrimizde yapılması çok kıymetli” dedi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali’nin açılış törenine katıldı. Törende ayrıca, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

KÜLTÜR VE SANAT ADINA ÇOK OLUMLU BİR ETKİNLİK

Açılış töreninde festivalin önemine vurgu yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un tarih, kültür ve sanatla öne çıkan kadim bir şehir olduğunu vurguladı. Başkan Genç, “Trabzon'umuzun ve diğer şehirlerimizin birçok güzellikleri ve özellikleri var. Ancak Trabzon'un 3 temel alametifarikası, tarih, kültür ve sanat şehri olmasıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ve bu yıl da 16 şehrimizde artarak devam eden Kültür Yolu Festivali için Bakanlığımıza ve Bakan Yardımcımıza teşekkür ediyorum. Bu festival, kültürün ve sanatın tüm disiplinlerini bir araya getirerek Trabzon’da sanat adına çok olumlu ve faydalı olmuştur” diye konuştu.

FESTİVALİN TRABZON’DA YAPILMASI ÇOK KIYMETLİ

Başkan Genç, festivalin kapsamının sadece müzikal gösterilerle sınırlı kalmayıp, resim, şehir, gastronomi ve folklor gibi kültür ve sanatın tüm unsurlarını içerdiğini belirtti. Başkan Genç, “Bu festivalin, kültürün ve sanatın her yönünü kapsayan bir etkinlik olarak düzenlenmesi bizi çok mutlu ediyor. Bu nitelikte bir festivalin medeniyetlerden gelip tevarüs eden güzel şehrimizde yapılması çok kıymetli. Ayrıca, turizmin gelişen trendi olan Trabzon’un tanıtılması açısından da büyük bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

HALKIMIZ KÜLTÜRE VE SANATA DOYACAK

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Türkiye Kültür Yolu Festivallerimizin beşincisini düzenliyoruz. Trabzon’umuz ikinci kez festivale ev sahipliği yapıyor. Bu muhteşem gösteriyle festivalimizi başlatmış olduk. 9 gün boyunca Trabzon'umuzda kültür sanat alanında şölenler yaşanacak. 40 noktada 500’den fazla etkinlik olacak, halkımız kültüre ve sanata doyacak. Hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

9 GÜN BOYUNCA TÜM UNSURLAR YER ALIYOR

Kültürün, bir milletin yüzyıllar boyunca oluşturduğu değerler bütünü olduğunu vurgulayan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, “Bunların bazıları tamamen sahne oyunlarına dayanır, bazıları ise sadece anlatımlardır. Astronomi, kıyafetler, oyunlar gibi unsurlar da kültürün birer parçasıdır. Burada da 9 gün boyunca tüm bu unsurların yer aldığı gösterileri ve oyunları hep birlikte göreceğiz. İnşallah, Trabzon'umuz bu dokuz gün boyunca kültüre doyacak” dedi.

40 NOKTADA 500’DEN FAZLA ETKİNLİK

Atatürk Alanı’nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşmaların ardından geleneksel horon gösterisi düzenlendi. Festivalin bir diğer etkinliği olan Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’ndeki resim sergisinin gezilmesinin ardından, gösteri ekibi ile birlikte Trabzon Şehir Müzesi’ne kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Kahramanmaraş Caddesi’nde mehteran takımının marşlar çalmasının sonrasında İl Kültür Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi gezildi. Boztepe Yürüş Alanı'nın ziyaret edilmesinin ardından Kızlar Manastırı'nda resim sergisi gezildi. 22-30 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan festival kapsamında, konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinlikler düzenlenecek. Festival boyunca 40’tan fazla noktada 500’den fazla etkinlik halkla buluşacak.