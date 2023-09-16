Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin dördüncü durağı Troya Kültür Yolu Festivali’nin altıncı gününde konserler, sergiler, tiyatrolar ve çeşitli sanat etkinlikleri halkla buluştu.ÇANAKKALE (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin dördüncü durağı olan Çanakkale’de, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali’nde altıncı gün geride kaldı.

Festival kapsamında dün akşam Anadolu Hamidiye Tabyası’nda kurulan konser alanında ünlü şarkıcı Gökhan Tepe sahnedeydi. Gökhan Tepe kendisini dinlemeye gelen hayranlarını şarkılarıyla mest etti.

‘MEMLEKETİMDE FESTİVAL HAVASI ESİYOR’

Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte Nedime Hanım Konağı bahçesinde milli dalışçı Şahika Ercümen söyleşisi gerçekleştirdi. Dalış anılarını anlatan milli sporcuya Çanakkale halkı sorularını yönlendirdi. Ercümen; hedefinin bu sene Hatay bölgesinde şampiyonluk dalışı yapmak olduğunu söyledi. Memleketi Çanakkale’de festival havası estiren Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ise ayrıca teşekkür etti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MEVLEVİHANESİ

Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında; Gelibolu Mevlevihanesi’nde yapılan etkinlikler de dikkat çekiyor. Festival kapsamında İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu bugün (15 Eylül Cuma) Sema Mukabelesi ve Tasavvuf Müziği Konseri gerçekleştirecek. Bugün ise postnişin Kamil Eren Erkmenkul ile “Safer Aşı Usulü ve Mevlevi Ayin-i Şerifi” yapılacak. Çanakkale’deki Gelibolu Mevlevihanesi, dünyanın en büyük mevlevihanesi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

KONSER, BALE, SERGİ DOLU BİR GÜN

Troya Kültür Yolu Festivali’nin altıncı gününde Nedime Hanım Konağı’nın bahçesinde Otizmli Yetenekler konseri gerçekleşti. Kilitbahir Kalesi’nde ise sahneye sevilen grup İkilem çıktı. Festival kapsamında ÇÖMÜ İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi’nde Samsun Devlet Opera ve Balesi “Carmen” bale gösterisini sahneledi. Gün boyunca ‘Bir Rüyadan Fragmanlar’ Troya Müzesi Sergi Salonu’nda gösterildi.

FESTİVALİN VAZGEÇİLMEZLERİ

Festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte Anadolu Hamidiye Tabyası’nda Anı Dalışı Etkinliği festivalin altıncı gününde de devam etti. Çanakkale İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nde Garip Ay tarafından düzenlenen Ebru Performansı Mapping Gösterisi diğer festivallerde olduğu gibi büyük ilgi gördü. Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Mahal Sanat’ta Troya Kazıları Sanat Ekibi'nin sergisi “Kanatlı Sözler, İzler” görülebiliyor. Devlet Güzel Sanatlar Sergi Salonu’nda ise “Hesap İşi” sergisi yer alırken, Çanakkale Evi’nde “Devrim Erbil’in Renkleri”sergisi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. “Bir Hayalin İnşası” dijital sergisi Çanakkale Kordon’da, “Eskizden Piksele Dijital Sanat” sergisi Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar’da, “Gelibolu Tarihi Sulaltı Parkı Fotoğraf Sergisi” Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde görülebiliyor.

FESTİVALİN TADINI ÇOCUKLAR ÇIKARIYOR Troya Kültür Yolu Festivali’nde çocuklar da birbirinden keyifli ve sanat dolu etkinliklerle buluşturuluyor. Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı’nda oyun etkinlikleri ve çocuk tiyatrosu vardı. ‘Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamındaki çocuk atölyeleri ve festivaldeki yüzlerce etkinliğin detaylarına https://kulturyolufestivalleri.com/ dan ulaşabilirsiniz.