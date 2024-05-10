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Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Kazada iki araç sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan A.D. yaralandı.

İldem’de yollar daha konforlu hale getirildi

İldem’de yollar daha konforlu hale getirildi

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