Dünyanın dört bir tarafında 170 ülkeye taze meyve sebze ve meyve sebze mamullerini ihraç eden Türk ihracatçıları, 2024 yılının Ocak – Nisan döneminde ihracatlarını yüzde 10’luk artışla 1 milyar 891 milyon dolardan 2 milyar 82 milyon dolara yükselttiler.İZMİR (İGFA) - 2024 yılının ilk dört aylık döneminde Türkiye’nin; yaş meyve sebze ihracatı 1 milyar 174 milyon dolar olurken, meyve sebze mamulleri ihracatı yüzde 27’lik artışla 717 milyon dolardan 908 milyon dolara ilerledi.

Türkiye’nin 58 milyon ton taze meyve sebze ürettiğini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bu üretimin yüzde 11-12’sinin taze meyve sebze olarak ihraç edildiğini, mamul ihracatının da eklenmesiyle bu oranın yüzde 25’e ulaştığını kaydetti.

2024 HEDEFİMİZ 6,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

“Dünya’nın meyve sebze ve meyve sebze mamulleri tedarikçisi olduğumuzu gösterdik” diyen Uçak, “Kiraz, ayva, incir, kayısı, kavun, karpuz, kestane, vişne, hıyar, elma, domates, patlıcan, ıspanak ve biberde dünyada en büyük üreticiler listesinin zirvesindeyiz. Mamullerde turşu ihracatında dünya birincisiyiz. Salça, kuru domates, meyve suları, konserve, dondurulmuş meyvelerde de güçlü üreticiyiz. 2023 yılı sonunda taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatımız 5 milyar 908 milyon dolara ulaşmıştı. Yakın coğrafyalarımızda savaşlara, küresel ekonomideki resesyona rağmen 2024 yılı sonunda 6,5 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandırmak için çaba gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

MANDALİNA, DOMATES VE LİMON İHRACATIN ZİRVESİNDE

Mandalinanın 2023 yılını 577 milyon dolarlık ihracat tutarıyla taze meyve sebze sektörünün lideri olarak geride bıraktığı bilgisini veren Uçak sözlerini şöyle sürdürdü: “Mandalina 2024 yılına da parlak bir giriş yaptı ve 4 aylık dönemde 233,5 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu. Türkiye, domates ihracatından 219 milyon dolar döviz elde ederken, limon ihracatını yüzde 14 artırarak 118 milyon dolardan 134 milyon dolara taşıdı. Biber ihracatı 129 milyon dolar şeklinde kayıtlara geçerken, elma ihracatından elde edilen döviz tutarı 77 milyon dolar oldu. Portakal ihracatı yüzde 123’lük artışla 31 milyon dolardan 69 milyon dolara çıkarken, portakal taze meyve sebze ihracat artış rekortmeni olmayı başardı. Nar ihracatı yüzde 27’lik artışla 53 milyon dolardan 68 milyon dolara ilerlerken, kabak ihracatı 41 milyon dolar, greyfurt ihracatı 37,5 milyon dolar ve hıyar ihracatı 25 milyon dolar oldu ve taze meyve sebze ihracatında ilk 10 bu şekilde oluştu.”

Meyve sebze mamullerinde ihracat liderinin elma suyu ve konsantrelerinin 97,5 milyon dolarla olduğunu aktaran Başkan Uçak, “Domates salçası ihracatımız yüzde 70’lik artışla 47 milyon dolardan 80,6 milyon dolara yükseldi. Mineral sular ve gazozlar ihracatından 78 milyon dolar döviz elde ettik. Biber turşuları ihracatımız yüzde 30’luk yükselişle 50 milyon dolardan 65 milyon dolara, kurutulmuş domates ihracatımız yüzde 19’luk gelişimle 43 milyon dolardan 51 milyon dolara çıktı. Kornişon turşuları ihracatımız 50 milyon dolar, közlenmiş sebzeler 40 milyon dolar, su ihracatı 24 milyon dolar, turunçgil konserveleri 19,5 milyon dolar ve dondurulmuş domates ihracatı 18 milyon dolar meyve sebze mamulleri ihracatına katkı sağladılar” diye özetledi.

Bu arada Rusya Federasyonu, Romanya ve Irak taze meyve sebzelerini en çok talep eden ülkeler arasında yer aldı.