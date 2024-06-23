Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımı ve herkes için erişilebilir iletişim vizyonuyla 81 ilde WiFi hizmeti veriyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom, herkes için erişilebilir yüksek hızda internet mottosuyla, Türkiye’nin dört bir yanına yayılan WiFi noktalarında yüksek hızda erişim imkanı sunuyor.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, ülkemizin 81 ilinde binlerce noktada güçlü altyapısı ve WiFi alanındaki tecrübe ile hayatı kolaylaştırdıklarını söyledi.

Yenilikçi dijital servislerimiz ve yerli teknoloji girişimlerine yönelik adımlarımızla Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ettiklerini kaydeden Özden, "Yolcular dünyanın en yoğun havalimanında WiFi hizmetlerimizden yararlanırken, uçuş esnasında da bu imkânı sürdürüyorlar. Yurt dışında sağladığımız uçak içi WiFi hizmetini yakın zamanda yurt içi uçuşlarda da hayata geçirdik. İş ve yaşam tarzı için vazgeçilmez bir araç haline gelen WiFi hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Teknolojiyi insana yardım ve faydaya dönüştürürken yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 81 ili uçtan uca fiber internet ile donatıyor, kullanıcılarımızı WiFi hizmetlerimizle buluşturuyoruz” dedi.

Türk Telekom, güçlü altyapısı ve WiFi alanındaki tecrübesiyle dünyanın en yoğun havalimanlarından İstanbul Havalimanı ile kültür ve sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) başta olmak üzere; stadyumlarda, kütüphanelerde, ören yerlerinde, müzelerde, restoranlarda, marinalarda, uçak içlerinde, otobüs-feribot gibi toplu taşıma alanlarında ve binlerce noktada WiFi internet deneyimi sağlıyor.