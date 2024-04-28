Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in davetiyle Bosna Hersek Federasyonu Kanton Bakanları, "Türkiye- Bosna Hersek Eğitimde İş Birliği Programı" kapsamında Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in de katılımı ile İstanbul'da bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen "Türkiye-Bosna Hersek Eğitimde İş Birliği Programı", İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleşti.

24-28 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen iş birliği programı kapsamında Bosna Hersek Federasyonu Bilim ve Eğitim Bakanı Jasna Durakoviç, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Entitesi Eğitim ve Kültür Bakanı Zeljka Stojicic ve diğer Kanton Bakanlar (Saraybosna Kantonu'ndan Bakan Naida Hota Muminoviç, Tuzla Kantonundan Bakan Ahmet Omeroviç, Zenica Doboj Kantonu'ndan Bakan Mirza Musija, Una-Sana Kantonu'ndan Bakan Denis Osmankic, Hersek Neretva Kantonu'ndan Bakan Adnan Velagiç, Bosna Podrinje Kantonu'ndan Bakan Alisa Alikadiç Heriç, Posavina Kantonu'ndan Bakan Ana Andriç, Hersek Bosna Kantonu'ndan Ante Tadiç) ilk gün İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoparkı'nı ziyaret etti.

Teknokentler hakkında bilgi alan heyet, teknokent ziyaretinin ardından İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

"TÜRKİYE-BOSNA HERSEK EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ PROGRAMI"

"Türkiye-Bosna Hersek Eğitimde İş Birliği Programı", Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Saray Bosna Eğitim Müşaviri Faruk Akçeşme, Yunus Emre Temsilcileri, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve beraberindeki heyet ile Bosna Hersek Federasyonu Kanton Bakanlarının katılımı ile ikinci gün İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcılarının açılış konuşmalarının ardından, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki eğitim iş birlikleri, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü ile ortaklaşa yürütülen "Tercihim Türkçe" ve "Kardeş Okullar" projeleri kapsamında karşılıklı sunumlar yapıldı. Millî Eğitim Bakanlığı ve Bosna Hersek Federasyonu Kanton Bakanları ile tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Bakanlarla gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birlikleri değerlendirilerek mesleki eğitim, öğretmen yetiştirme gibi birçok alanda yeni iş birliklerinin yapılabileceği değerlendirildi. Özellikle özel eğitim alanında Bosna-Hersek ile yakın zamanda başlatılan iş birliklerinin daha da geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Bosna Hersek heyeti, Uluslararası Saray Bosna Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sevgi Kurtulmuş, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ile de bir araya geldi.