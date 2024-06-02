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İki oturumda toplam seçmeli 90 soruya öğrenciler cevap verecek. Her oturumun sınav süresi 75 dakika olacak.

Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30’da başladı ve ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Adrese dayalı yerel yerleştirme ile sınava giren öğrenciler, 3 bin 891 okulda ter döküyor.

Sınavlar için son düzlük! Panik yok!

Sınavlar için son düzlük! Panik yok!

ANKARA (İGFA) - Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı, tüm yurtta başladı. 1 milyon civarında 8. Sınıf öğrencileri, istedikleri liseye girebilmek için yarışıyor.

8. sınıf öğrencilerin girdiği Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı başladı. Yaklaşık 1 milyon öğrenci, LGS sınavında ter döküyor.

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