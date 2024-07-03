Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon ile kültür turizmine kazandırılan Türkiye’nin ilk ve tek Zaman Müzesi’nde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait zaman ile ilgili birçok nadide eser sergileniyor.KONYA (İGFA) - Konya’nın binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan Tarihi Sille Mahallesi’nde bulunan Türkiye’nin ilk Zaman Müzesi, Roma döneminden Cumhuriyet dönemine kadar uzanan zaman kavramıyla ilgili birçok eser ile ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Selçuklu Belediyesi tarafından tarihe vefa kapsamında turizmin geliştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkılması amacıyla 2012 yılında restorasyonu tamamlanan ve Sille Şapeli’nde kurulan müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait yüzlerce yıl kullanılan zamanı gösteren araçlar sergileniyor.

“ZAMANI VE GEÇMİŞİ GÜNÜMÜZE TAŞIYAN BİRÇOK ESER MÜZEDE YER ALIYOR”

Sille'nin binlerce yıl süren çok dinli ve çok kültürlü yapısını yansıtan müze, Sille’de Baraj yolunun güney-batı kısmında kalan mezarlığın üzerinde yer alıyor. Bu yönüyle Müslüman ve Hristiyan mezarlıklarıyla yan yana ve iç içe olan müzenin ilgi çeken eserleri arasında Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait özel tasarım saatler, muvakkitler tarafından düzenlenen ve genel kullanıma tanzim edilen ruznameler, cep ve masa takvimleri ve resmi dairelerde kullanılan el yazma-baskı takvimler yer alıyor. Ayrıca altın, gümüş köstekli cep saatleri, Türk Hava Kurumuna ait, illere göre coğrafik ve ekonomik verilerin bulunduğu cetvelli takvim, Roma dönemi arkeolojik güneş saati örneği ve halen Konya Hacı Hasan Camii kıble duvarında bulunan Osmanlı dönemi güneş saati reprodüksiyonu gibi birçok eser dikkat çekiyor. Müzede 170 yaşındaki saat 200 yaşındaki takvim bulunuyor.

Sille Zaman Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen "Tarihi Kentler Birliği, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması" kapsamında "Süreklilik Ödülü"ne de sahip.

Zaman Müzesi pazartesi günü hariç haftanın 6 günü 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.