Türkiye’de düzenlenen en geniş katılımlı karikatür yarışmalarından biri olan 14. Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda başvurular sona erdi. 56 ülkeden 371 karikatüristin 1486 karikatür ile katılım sağladığı yarışmanın sonuçları 18 Mayıs’ta açıklanacak. Ödül töreni ise eylül ayında gerçekleştirilecek.MUĞLA (İGFA) - Milas doğumlu ünlü çizer Turhan Selçuk anısına Milas Belediyesi tarafından bu yıl 14.’sü gerçekleştirilen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda başvuru alma dönemi tamamlandı.

6 ülkeden 371 karikatüristin 1486 karikatür ile katılım sağladığı yarışmada ilk seçici kurul toplantısı 11 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Turhan Selçuk’un hayat arkadaşı Ruhan Selçuk, Çizer Kamil Masaracı, Çizer İzel Rozental, Çizer Fahriye Çıtaklı, Çizer İpek Özsüslü, Çizer Eda Uzunoğlu, Çizer Julie Besombes, Çizer Simon Baert, Sanat Eğitimcisi Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, Koordinatör Mehmet Nergiz’in seçici kurulda yer aldığı yarışmada birinciye 20.000 lira, ikinciye 15.000 lira, üçüncüye 10.000 lira ödül verilecek. Yarışmada ayrıca; çeşitli kuruluşların, dernek, gazete, sanat dergileri, sendika, ajans ve kişilerin koyacakları özel ödüller verilecek.

Yarışma sonuçları ise 18 Mayıs’ta duyurulacak.

Ödül töreni ve sergi açılışı eylül ayında düzenlenecek yarışmanın sergisi ise 01 Ekim 2024 tarihine kadar açık kalacak.