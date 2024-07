Ünlü sanatçı Uriel Salnaitis, yine kendisi gibi Almanya’ da yasayan Multi Global Dergisi imtiyaz sahibi Murat Topçu’ya cok özel açıklamalarda bulundu.Erdoğan DEMİR / ALMANYA (İGFA) - Salnaıtıs, “Artık Anavatanim KKTC’ye yerleşmenin zamanı geldi. Kızım da orada özel bir Üniversite’de eğitimine devam edecek, Almanya’daki evlerimi satışa çıkardım. Sözleri ve müzikleri Sezen Aksu’ ya ait 13 şarkılık albümümü de erteliyorum . KKTC’ye yerleştikten sonra albümümü çıkaracağım. KKTC benim anavatanım ben orayı çok özledim. Vatanıma kavuşacağım için hem cok mutluyum, hemde cok heyecanlıyım.” dedi.

Kendisinin uzun yıllar Almanya’da yaşadığını ama Almanya’ya hiç alışamadığını, Almanya’da nasıl yaşadığını ve bu ülkeye nasıl katlandığını, bu monoton hayata nasıl ayak uydurduğunu kendisinin de çözemediğini belirten Salnaıtıs, “KKTC de hayatın daha neşeli ve eğlenceli olduğunu, her yönüyle Avrupa’ dan daha harika bir yaşam süreceğime inanıyorum. KKTC’ye yerleşmem kesinleşti. Kızımında okulunu ayarladım. KKTC’ de hem albüm çıkaracağını hem de eglence mekanlarında sahne almak istiyorum. KKTC’deki Tv’lerde ve Radyolardaki programlara da çıkacağım. KKTC’ de hangi şehire yerleşeceğime henüz karar vermedim. ,Girne , Lefkosa ya da Gazi Magusa’dan birini seçeceğim.” şeklinde konuştu.

Salnaıtıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çıkaracağı yeni albümünde söz ve müzigi Sezen Aksu’ya ait olan 13 şarkının yanında ; Kim Wilde Türkce versiyonu Kenara Geç şarkısını Almanca seslendireceğini, ayrıca ; Khan Moskau, Day By Day,Indianer, You Sex Thing , Big in Japan ,What is Love , Cruel Summer , Your Love ,Ya sen Ya Hic şarkılarını hem Almanca hem de Ingilizce seslendireceğini belirtti.

Salnaıtıs KKTC’ye yerleşmesinden büyük heyecan duyduğunu da belirterek açıklamasını şöyle tamamladı: “Bekle KKTC ben geliyorum, büyük hasret bitti. Şimdi kavuşma zamanı, yaradanıma çok şükür ki hayallerimi ve dualarimi kabul etti. KKTC halkı ile buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdiden hepsini sevgi ve saygı ile selamlıyorum”