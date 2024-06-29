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Atatürk Park, Cumhuriyet Park ve Ördekli Göl'de düzenlenen Çocuk Şenliği'nde çeşitli atölyeler, illüzyon ve sihirbazlık gösterileri, sinema gecesi, çeşitli yarışmalar, Onur Erol konseri ve daha onlarca farklı etkinlik 4 gün boyunca çocuklarla buluşuyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Belediyesi'nin 27-28-29-30 Haziran tarihleri boyunca şehrin farklı noktalarında organize edeceği dev organizasyonda çocukları mutlu edecek tüm ayrıntılar düşünüldü.

Uzunköprü Belediyesi tarafından organize edilen Çocuk Şenliği birbirinden farklı etkinliklerle Uzunköprülü çocuklara yaz tatili coşkusunu doyasıya yaşatıyor.

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