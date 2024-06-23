El titremesinin birçok farklı nedene bağlı olarak görülebildiğini belirten uzmanlar, sebebini anlamak için hangi durumlarda görüldüğünün araştırılması gerektiğine vurgu yapıyor.İSTANBUL (İGFA) - Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, toplumda sıklıkla görülen el titremesinin nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

El titremelerinin toksik ve metabolik sebeplerle görülebileceğini belirten Prof. Dr. Barış Metin, “Psikiyatrik ilaçların yan etkileri, tiroit fonksiyonlarındaki sorunlar, nörolojik beyin hastalıkları ve Parkinson gibi hastalıkların el titremesine sebebiyet vermesi olasıdır.” dedi.

El titremesinin sebebini anlamak için hangi durumlarda olduğunu araştırmak gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Metin, “İstirahat halindeyken mi görülüyor ya da hareket halindeyken mi görülüyor önce buna bakmak gerekir. İstirahat halindeyken el titremesi genellikle Parkinson hastalarında görülür. Hareket halinde olan titreme ise ailevi ya da esansiyel tremor yani ilaçlara yan etki olan iyi huylu titremelerdir.” şeklinde konuştu.

Yaygın inanışın aksine vitamin eksikliklerinde el titremesi görülmediğini dile getiren Prof. Dr. Barış Metin, ancak bazı durumlarda alkol tüketimi yoğun olan kişilerde B grubu vitamin eksikliği kaynaklı görülebildiğini, sağlıklı beslenen bireylerde ise el titremesi görülmediğini ifade etti.

Psikiyatri ilaçlarının yan etkisi olarak el titremesi görülebildiğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Metin, antidepresan ilaçları, iki uçlu duygu durumu hastalığında kullanılan duygu durumu düzenleyici ilaçlarda el titremesi ortaya çıkabildiğini kaydetti.

“BAZI TİTREMELER GENETİK OLARAK GÖRÜLEBİLİR”

El titremesinin çok fazla nedeni olduğuna değinen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, “Ama çoğu da ciddi hastalıklara bağlı değildir. Gençlerde daha basit nedenlere bağlı olabilmektedir. Bazı titremeler de genetik olarak görülmektedir. Yaşlı bireylerde kişi hareketsizken görülen el titremeleri genelde Parkinson hastalığını düşündürmektedir. Tanıyı anlamak için de muayene edilmesi gerekir. Gençlerde genellikle heyecan yapıldığı zaman, eşya taşıdığı zaman ve ailevi özelliği yüksek olan esansiyel tremor olan hastalıkta görülmektedir.” dedi.

Kişinin hayatını rahatsız edecek boyutta el titremesi yaşanması durumunda, titremeyi azaltacak ilaçlar verilebildiğini söyleyen Prof. Dr. Barış Metin sözlerini şöyle tamamladı:

“El titremesinin altında çok farklı nedenler de vardır. Genel olarak kişinin hayatını rahatsız edecek boyutta ise el titremesini azaltacak ilaçlar verilebilir. İlaç yan etkisine bağlı olarak görülen titremelerde ise ilaçların dozajı düzenlenerek titreme en aza indirilmeye çalışılır. Parkinson titremesi istirahatte görülen bir durumdur. Parkinson ilaçları kullanılır ve beyindeki dopamin miktarını artıran ilaçlar sayesinde titremede belirgin düzeyde düzelme görülür. Yanı sıra bütün ilaçlara yanıtsız el titremesi veya çok fazla kafa titremesi, bacak titremesi ve gövde titremesi gibi durumlarda ise girişimsel yöntemler kullanılabilir. Örneğin bu tür durumlarda beyin pili takılması ve beyin ameliyatları yapılabilir.”