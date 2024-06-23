Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erasmus Değişim Programı ile şehrimize gelen yabancı öğrencilere Çevre Sorunlarına İlişkin Gençlerin Farkındalığını Artırma Projesi kapsamında Karasu Atık Su Arıtma Tesisi (AAT)’nin kapılarını açtı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Erasmus öğrencilerini atık su arıtma tesislerinde ağırladı.

SASKİ ile ortaklaşa yürütülen erasmus projesi kapsamında dünyanın farklı noktalarından Sakarya’ya gelen öğrenciler, atık suların doğaya en temiz haliyle deşarj edildiği Karasu Atık Su Arıtma Tesisi’ni ziyaret etti.

Tesiste gerçekleştirilen çalışmalara hayran kaldığını belirten öğrenciler, alanında uzman personelden çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Öğrencilerin merak ettiği sorulara ise yerinde ve uygulamalı olarak cevaplar verildi. Türkiye, Avusturya, Azerbaycan, Romanya ve Litvanya’dan gelen 45 kişilik öğrenci grubu iklim değişikliği, çevre kirliliğinin nedenleri, doğru su kullanımı ve atık suların süreci hakkında bilinçlendirildi.