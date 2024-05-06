HND Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yörükoğlu, ekonomik krizin kendi içinde önemli yatırım fırsatları sunduğunu hatırlattı.BURSA (İGFA) - Yüksek enflasyonla mücadele eden Türkiye'de yatırım yapmak isteyenler daha temkinli davranırken, HND Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yörükoğlu, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yüksek enflasyon dönemlerinin akıllı yatırımcılar için fırsat zamanı olduğunu belirten Yörükoğlu, “Piyasalardan dolayı korku halka pompalanmış durumda. Bu yüzden çoğu yatırımcı kendini mevduatta güvende ve garantide hissediyor. Oysa ki böyle bir dönem; gerçek fırsatları barındıran, bunu farkedebilen yatırımcılar açısından doğru atılımı gerçekleştirenler asıl fırsatları değerlendiren olacaklardır. Klişedir fakat doğrudur; kriz fırsattır. Warren Buffet'ın dediği gibi; 'Başkaları koktuğunda aç gözlü ol...'" ifadelerini kullandı.