Depremzedelere psikososyal destek sağlamak amacıyla Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Psikososyal Destek Hattı’nı hayata geçiren Yeşilay’ın bir diğer projesi “Benim Kulübüm Yeşilay Tırı”, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Malatya’da çocuklarla buluştu.MALATYA (İGFA) - 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremin ardından, depremden en çok etkilenen 5 ili tek tek dolaşarak depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek hizmeti veren “Benim Kulübüm Yeşilay Tırı”, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir kez daha Malatya’ya uğradı.

Bugüne dek yaklaşık 15 bin çocuğa ve gence ulaşan “Benim Kulübüm Yeşilay Tırı”, bayramın neşesini çeşitli etkinliklerle Malatya’daki çocuklar yaşadı.

Çocuklar gün boyu çeşitli etkinliklerle hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tadını çıkardılar hem depremin yol açtığı olumsuz psikolojik etkilerden de uzaklaşma imkânı buldular.

Fiziksel aktivite, oyun gibi etkinliklerle çocukların kaygılarının azaltılması ve sosyalleşmesi amaçlanan psikososyal destek hizmeti projesinde, oryantasyon eğitimi alan şube personelleri ve gönüllüler görev aldı. Psikososyal Destek Programı ile hikâye, resim, kutu ve kart istasyonları tasarlayarak çocukların hikâye yazması, resim çizmesi, kart ya da kutu oyunları oynayarak arkadaşlarıyla sosyalleşip deprem psikolojisinden çıkabilmeleri amaçlandı.

Öte yanda 444 98 01 numaralı hat üzerinden hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Psikososyal Destek Hattı, ihtiyaç duyan kişilere psikolojik ilk yardım, online görüşme ya da YEDAM şubelerinde yüz yüze psikolojik destek sağlamaya devam ettiği kaydedildi.