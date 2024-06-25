Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Spor Kenti Yıldırım’ın marka yüzü olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde eğitim gören sporcuları ziyaret etti. BURSA (İGFA) - Gençlerin gelişimi ve kötü alışkanlıklardan uzak kalması için önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, 1’inci dönem Yaz Spor Okulu başladı. Yıldırım Belediyesi’nin ilçedeki çocuk ve gençlere spor yaptırmak hem altyapısına hem de Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırmak amacıyla düzenlediği yaz spor okulları start verdi. 17 branşta temel spor eğitimlerinin verildiği kurslarda çocuklar, ilçenin farklı noktalarındaki spor tesislerinde yüzme, basketbol, voleybol, futbol, cimnastik, satranç, kick boks, mini cimnastik, tekvando, karate, güreş, tenis, boks, badminton ve masa tenisi branşlarını usta eğiticilerden öğrenme fırsatı buluyor. Yaz Spor Okulları’nda bu dönem toplamda 50 bin gencin sporla buluşturulması hedefleniyor.

HEDEF: 50 BİN GENCİ SPORLA BULUŞTURMAK

Yaz Spor Okulları’nda çocukların disiplin ve özgüvenin yanı sıra, takım ruhunu öğrendiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, spor okulları sayesinde iyi bir altyapı oluşturduğunu ifade etti. Gençlerin spor yapmasının kendileri için en güzel madalya olduğuna işaret eden Yılmaz “Yıldırım Belediyesi olarak; sporu tabana yaymak, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve dinamik bir hayata kavuşmalarını sağlamak için sportif hizmetlerimize devam ediyoruz. Yıldırım’ın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek ve evlatlarımızı spora teşvik etmek amacıyla yaz spor okullarımızda yeni dönem kayıtlarımız başladı. Kurslarımız temiz, düzenli ve hijyenik ortamlarda alanında deneyimli eğitmenlerin gözetiminde gerçekleştiriliyor. Ben tüm çocuklarımızı yaz spor okullarımıza davet ediyorum” ifadelerini kullandı.