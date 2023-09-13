Kuşadası’nın yıllara meydan okuyan marka organizasyonu Altın Güvercin Beste Yarışması’na sayılı günler kaldı. Bu yıl 14-17 Eylül tarihleri arasında 26’ıncı kez kanatlanacak olan Altın Güvercin, profesyonel müzik yaşamına 1987 yılında düzenlenen yarışmada birinci olarak adım atan, Türk pop müziğinin güçlü sesi ve yorumcusu Aşkın Nur Yengi’yi 36 yıl sonra yeniden aynı sahnede sevenleri ile buluşturacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğiyle, Eviz Yapı ve BS Ada İnşaat’ın ana sponsorluğunda bu yıl 26’ncı kez düzenlenen Türkiye’nin pop müzik alanında gelenekselleşen ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin için geri sayım başladı. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, 14 Eylül’de Tarihi Kervansaray’da düzenlenecek basın toplantısı ve finalistlerin sahneye çıkış sıralarını belirleyecek olan kura çekimi ile başlayacak. Altın Güvercin kapsamında 16 Eylül gecesi İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sevilen pop müzik sanatçısı Melek Mosso bir konser verecek.

36 YIL SONRA AYNI SAHNEDE OLACAK

26. Altın Güvercin Beste Yarışması coşkusu, 17 Eylül’de Özer Türk Stadı’nda ünlü TV sunucusu ve program yapımcısı Okan Bayülgen’in sunumuyla gerçekleşecek olan büyük final gecesi ile zirveye ulaşacak. 10 finalistin büyük jüri karşısında canlı performans sergileyeceği final gecesinde 1987 yılında düzenlenen 2. Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda yorumladığı "Yeniden" şarkısı ile birinci olarak profesyonel müzik yaşamına adım atan Türk pop müziğinin güçlü sesi Aşkın Nur Yengi, sevilen şarkılarını katılımcılar için seslendirecek. Yarışmanın gelenekselleşen KUSAV Onur Ödülü de 36 yıl sonra bir kez daha Altın Güvercin sahnesinde müzikseverlerle buluşacak olan Aşkın Nur Yengi’ye verilecek.

DİJİTAL HALK OYLAMASI SÜRÜYOR

2020 yılında yarışmaya eklenen dijital ortamdaki halk oylaması bu yıl da gerçekleşiyor. Yarışma için oy kullanmak isteyen müzikseverler, oylama için hazırlanan altinguvercin.com.tr adresli sayfaya girerek, finale kalan 10 parçanın tamamını dinleyebiliyor. Ardından facebook hesabı veya cep telefonuna gelecek onay kodu ile giriş yaparak 3 farklı besteye oy verebiliyor. Finalistleri canlı olarak dinleyerek oy verecek olan 12 final jürisine ek olarak dijital oylamanın sonucu, 13. jüri olarak halk jürisi şeklinde toplama dâhil edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından ödüller sahiplerine halkın huzurunda takdim edilecek. Yarışmada birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 100 bin TL, ikinciye Gümüş Güvercin ve 50 bin TL, üçüncüye ise Bronz Güvercin ve 25 bin TL para ödülü verilecek.

“TÜM MÜZİKSEVERLERİ BEKLİYORUZ”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin Beste Yarışması’nın Kuşadası için taşıdığı öneme dikkat çekerek “İlk kez 1986 yılında düzenlenen ve düzenlendiği yıllar boyunca Türk pop müziğine pek çok değerli ismi kazandıran Altın Güvercin’i 26’ıncı kez düzenlemenin heyecanı içerisindeyiz. Kentimizle özdeşleşmiş yarışmamız kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli müzik profesyonellerini ağırlayacağız ve finalistlerimizin heyecanına ortak olacağız. Sevgili Okan Bayülgen’in sunumuyla gerçekleşecek olan büyük final gecemizde, bundan 36 yıl önce müzik yaşamına Altın Güvercin Sahnesi’nde birinci olarak adım atan değerli pop müzik sanatçımız Aşkın Nur Yengi’yi konuk edeceğiz. Sevilen genç sanatçılarımızdan Melek Mosso da 16 Eylül gecesi vereceği bir konserle bizlerle birlikte olacak. Tüm müzikseverleri Altın Güvercin Beste Yarışması coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyor, katkı sunan herkese Kuşadası halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.