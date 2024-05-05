Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kadınlar 2. Ligi’nde Şampiyon olarak büyük bir başarı elde eden Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Güler, şampiyonluk anlarına dair görüntüleri genç sporcularımızla birlikte izledi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kadınlar 2. Lig Şampiyonu Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldi.

Takımın Kaptanı Kübra Şen ise desteklerinden dolayı Bakan Yaşar Güler’e teşekkür ederek, “Kupamız burada ve bu kupanın arkasındaki en büyük ve en güzel karakterlerden birisi sizsiniz. Bu emeğin en güzel paydaşlarından biri de sizsiniz. Şu zamana kadar yapmış olduğunuz maddi manevi bütün desteklerden dolayı bütün takım olarak size minnettarız. Hep birlikte bu başarıyı sırtlayıp daha güzel yerlere adım atacağız” dedi.

Takımın yöneticilerini ve sporcularını tebrik eden Bakan Yaşar Güler, genç sporculara Hakkari'nin değişen ve gelişen yüzünü temsil ettiklerini söyledi.

“Sizleri, Millî Savunma Bakanlığı'nda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" diyen Bakan Güler, "Lig maçlarında, birbirinden güzel goller atarak farklı galibiyetler almanızı, yakından, büyük bir heyecanla takip ettim. Önce; aldığınız galibiyetlerle ligi lider tamamlayarak; ardından da zorlu Play-Off maçlarının sonucunda şampiyonluğa ulaşarak çok büyük bir başarıya imza attınız. Gösterdiğiniz üstün performansla hepimizin gururu oldunuz. Sizleri yürekten kutluyorum. Bu başarı; sadece sizlerin değil, tüm Hakkârililerin ve spora ilgi duyan tüm kadınlarımızındır" diye konuştu.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kadınlar 2’nci Ligi’nde Şampiyon olarak büyük bir başarı elde eden Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Şampiyonları alkışlayarak salona giren Bakan Yaşar Güler, şampiyonluk anlarına dair… pic.twitter.com/tpuIG2GIUX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2024

"SİZLERDEN YENİ BAŞARILAR BEKLİYORUZ"

Başarının kolay elde edilen bir olgu olmadığını ifade eden Güler, "Sizler, uzun saatler süren yoğun antrenmanlar, fedakârlık, istikrarlı çalışma ve takım ruhunun sahaya yansımasıyla bu sonuca ulaştınız. Elbette ki bu başarının arkasında kulüp yöneticilerinin, teknik ekibin ve kıymetli ailelerinizin de önemli bir payı var. Bu vesileyle, takımınızın başarısı için büyük emek sarf eden kıymetli Başkanımıza, antrenörlerinize ve değerli ailelerinize özellikle teşekkür ediyorum" dedi.