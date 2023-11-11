Türkiye'nin ilk turizm kenti olan Kuşadası, Belediye Başkanı Ömer Günel öncülüğünde yaşama geçirilen ‘zamanın ruhuna’ uygun projelerle adından söz ettiriyor. Y ve Z kuşağının beklentileri doğrultusunda tasarlanan; doğa ile iç içe ve dijital alt yapıya sahip alternatif mekânlar ile karşılamaya hazırlanan Kuşadası, deniz-güneş-kum turizminin ardından ‘yeni turizmin’ de amiral gemisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Göreve gelmesinin ardından kentte değişim rüzgârları estiren Başkan Ömer Günel’le birlikte, 1960’lı yıllardan itibaren Türk turizminin amiral gemisi olarak anılan Kuşadası son yıllarda ‘yeni dünyanın yeni turizm anlayışına’ uygun destinasyonlar ile de ön plana çıkmaya başladı. Covid 19 pandemisi sonrası hızlı bir değişim sürecine giren turizm trendlerini yakından takip eden Başkan Ömer Günel, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler ile büyük bir alternatif turizm potansiyeli barındıran Kuşadası’nı ‘çağın yeni turist tipi’ olan dijital göçebeler için çekim merkezi haline getirmek amacıyla önemli adımlar attı. Davutlar’da yaşama geçirilen Ada Camping projesi ile yeni turizm alanında önemli bir ivme yakalayan Kuşadası, yapımı sürmekte olan ödüllü Kampinova projesi ile fark yaratmaya hazırlanıyor.

DOĞA İLE İÇ İÇE HUZURLU TATİLİN YENİ ADRESİ

Pandemi yasaklarının kısmi olarak uygulandığı 2021 turizm sezonunda Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Davutlar Sevgi Plajı’nda hizmete açılan kamp ve karavan alanı Ada Camping, 2023 yılında ağırladığı 35 bin konuk ile bir rekora imza attı. ‘Yüksek sezon’ olarak nitelendirilen Haziran-Ağustos aylarını kapsayan 3 aylık dönem boyunca tam kapasite ile hizmet veren Ada Camping, yılın diğer aylarında da büyük talep görmeyi sürdürdü. Kent turizmine yeni bir soluk getiren 25 dönümlük alan üzerine kurulu Ada Camping, mavi ile yeşilin birleştiği, doğa ile iç içe huzurlu ortamı kadar, sahip olduğu teknolojik alt yapı ve konukları için sunduğu konfor ile de tercih nedeni oldu.

KAMP VE KARAVAN TUTKUNLARINA ÖZEL KONFOR

Güvenli kamp yapmak için gerekli tüm detayların düşünüldüğü Ada Camping 90 standart çadır, 15 glamping çadır ve 25 karavanı aynı anda ağırlayabiliyor. Ada Camping, kampçılara kendi çadırlarında konaklama olanağı sunmasının yanı sıra çadır kiralama seçeneğine de sahip. İçerisinde bulunan beach bar, yoga ve spor alanı, çocuk oyun alanı, okuma-dinlenme-eğlence alanı restoran ve kafeterya ile farklı taleplere yanıt vermek üzere tasarlanan Ada Camping, sahip olduğu güvenlik önlemleri ile dikkat çekiyor. Dört bir yanını çevreleyen çitler ve yerleştirilen kameralar aracılığıyla 7/24 kesintisiz güvenliğin sağlandığı Ada Camping, çocuklu ailelerin de ilk tercihi oluyor. Tüm çadır ve karavanlar için elektrik ünitesi, talep edilmesi halinde tüp, mangal, sünger yatak, yastık, mini buzdolabı, bulaşık ve çamaşır yıkama istasyonları hizmeti de sunan Ada Camping, yeterli sayıdaki WC ve duş sayısının yanı sıra temizlik ve hijyeni ile de kapılarını açtığı günden bu yana kamp ve karavan tutkunlarına kaliteli hizmet sunuyor.

KAMPİNOVA KUŞADASI’NI DİJİTAL GÖÇEBELER İLE TANIŞTIRACAK

Kuşadası Belediyesi tarafından kenti pandemi sonrası ortaya çıkan yeni turizmin merkezi haline getirmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında yine Davutlar Sevgi Plajı’nda yaşama geçirilen Kampinova projesi için de geri sayım başladı. Kısa süre içerisinde kente kazandırılacak olan Kampinova, doğanın içerisinde sunacağı inovasyon odaklı çalışma ve huzurlu tatil ile dijital göçebelerin yeni adresi olmaya şimdiden aday oldu.

İNOVASYONUN MAVİ VE YEŞİLLE EŞSSİZ BULUŞMASI

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen "Genç Dostu Şehirler Fikir, Proje ve Uygulama Yarışması'nda ödüle layık görülen Kampinova projesi "Öğren, Eğlen, Yenilen" sloganı ile yaşama geçirilecek. Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Habitat Derneği ile iş birliği içerisinde kente kazandırılacak olan Kampinova'da, eğitim, atölye, çadır, spor, etkinlik, sahne, gösteri, dinlenme, ortak çalışma alanları ve bungalov evler ile sosyal tesisler bulunacak. Konuklarına doğanın içerisinde inovasyon odaklı bir çalışma ve tatil imkânı sunacak olan Kampinova'da aynı anda yaklaşık 260 kişi konaklayabilecek. Kampinova'ya gelen dijital göçebeler ayrıca kendileri için düzenlenecek çeşitli etkinlik ve festivallere katılma fırsatı da bulacak. Y ve Z kuşağının talepleri ve dijital çağın gereklerine uygun eğitimlerin de düzenleneceği Kampinova, tüm bu özellikleriyle Kuşadası'nın yeni çekim merkezi olacak.

ZAMANIN RUHUNA UYGUN PROJELER

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dinamik bir işleyişe sahip olan turizm sektöründe ‘zamanın ruhu’ olarak ifade edilen çağın gereklerini takip etmenin önemine dikkat çekerek “Gerek ulusal gerekse de uluslararası arenada destinasyonlar arası kıyasıya rekabetin yaşandığı turizm gibi önemli bir alanda değişen trendlere uygun projeler geliştirmediğiniz takdirde oyun dışı kalmanız kaçınılmazdır. Geçmişte tatil denilince insanların aklına deniz-güneş-kum üçlemesi gelirken Y ve Z kuşağı geleneksel tatil anlayışından farklı olarak teknolojiyle iç içe bir tatili tercih ediyor. Bağımsız hareket edebilecekleri, yeni deneyimlere olanak sağlayan, eğlence, spor ve sağlıklı yaşam olanaklarını bir arada sunan turizm türlerine ve destinasyonlarına ilgi duyan Y ve Z kuşağı artık dijitalleşmiş ve çevreye duyarlı işletmelere yöneliyor. Kentimizin geç kalmadan bu değişime ayak uydurabilmesi ve zamanın ruhuna uygun adımlar atabilmesi için Kuşadası Belediyesi olarak yeni turizm anlayışına uygun yatırımlara öncülük ediyoruz” dedi.