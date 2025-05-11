Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Altın Çınar Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren isimler, düzenlenen gala gecesi ile ödüllerini aldı.BURSA (İGFA) - ‘Adı Kısa Hikayesi Uzun’ temasıyla düzenlenen 1. Altın Çınar Uluslararası Kısa Film Yarışması’na, 149 yerli ve 24 yabancı olmak üzere toplam 173 film başvuru yaptı. Kurmaca, belgesel ve animasyon türünde filmlerin değerlendirildiği yarışmaya, dünyanın çeşitli ülkelerinden yarışmacılar eserleriyle katıldı. Başvuru yapan 173 film arasından 14 film ön jüri üyelerinin iki aşamalı değerlendirmeleri sonucu finale kaldı.

Finale kalan 14 kısa film alanında uzman ana jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alındı. Ana jüri üyelerinin yaptığı oylama sonucu Yakup Tekintangaç’ın ‘Mori’ isimli eseri birinci olarak 50 bin liralık ödüle hak kazandı. Ahmet Sami Kuriş, ‘Doğudan Gelenler’ adlı eseri ile ikinci oldu ve 40 bin liralık ödüle layık görüldü. Ali Rıza Bayazıt ise ‘Teamül’ adlı eseri ile üçüncü olarak 30 bin liralık ödülün sahibi oldu. Muhammet Emin Altunkaynak’ın ‘Çekiliş’ adlı filmi ve Burkay Doğan’ın ‘Dinlenmeyenler’ adlı eseri mansiyonla ödüllendirildi.

Jüri özel ödülü ‘Özgür Kelimeler Gazzeli Bir Şair’ filmiyle Abdullah Harun İlhan’a verildi. Gecenin onur konuğu olan usta oyuncu Halil Ergün’e 'emek onur' ödülü takdim edildi. Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde düzenlenen 1. Altın Çınar Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın ödül törenine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, meclis üyeleri ve sanatseverler katıldı. Filistinli Yönetmen Nevres Ebu Salih ve usta oyuncu Halil Ergün, düzenlenen gecenin onur konuğu oldu. Ödül töreninde usta oyuncu Halil Ergün, yoğun ilgi gördü.

“BU YARIŞMA BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ VE ÖNEMLİ”

1. Altın Çınar Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın bu yıl ilkini düzenlediklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, “Değerli sinema ustası Halil Ergün’de gala gecemize katılarak bizleri onurlandırdı. Bu yarışma bizim için çok değerli ve önemli. Biz sadece kentin dinamikleri ile değil; sanat, tiyatro, klasik müzik, operada da lokomotif olmak istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“SEÇİM YAPMAKTA ÇOK ZORLANDIK”

Sinemanın Türkiye’de her zaman çok önemli olduğunu belirten Jüri Üyesi Prof. Dr. Dilek Tunalı, “Sinema, şiire en yakın dildir. Kısa film dünyası ise çok ayrı ve başkadır. Sinema ve sanat ideolojiler üstüdür. Özellikle bizim gibi seyretmeyi daha çok seven ülkelerde çok daha nitelikli sinema ürünlerinin olmasını ve bunun yaygınlaştırılmasını diliyoruz. Bir sinema eserinde veya bir kısa filmde birkaç saniyelik bir görüntü, belki de bir edebiyat eserinde 30 sayfada anlatılabilir. Biz ana jüri olarak gelen filmleri değerlendirdik. Ön jüriye de çok teşekkür ediyorum. Onlar daha ağır bir iş yaptılar ve çok daha fazla film seyrettiler. Biz ana jüri olarak gelen filmler içinden seçim yapmakta çok zorlandık. Gelen filmlerin hepsi birbirinden nitelikli ve kaliteli filmlerdi. Hepsinin değeri birbirine yakındı” şeklinde konuştu.

“SİNEMA BİZLERE ÖZGÜR FİLİSTİN İÇİN BÜYÜK BİR İMKAN SUNUYOR”

Filistin’de özgürlüğü aradıklarını söyleyen gala gecesinin onur konuğu Filistinli Yönetmen Nevres Ebu Salih, “Sinema bizlere Özgür Filistin için büyük bir imkan sunuyor. Özgür olmanın ana yolu olan sanat aynı zamanda ruhu da özgürleştiriyor. Biz de bu şekilde kendimizi özgürleştiriyoruz. Filistin’de bir çok hikaye var. Bu hikayeleri anlatmak için ben sinemayı seçtim. Bu güzel geceyi düzenleyen Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“KISA FİLME VERDİKLERİ DEĞERDEN DOLAYI OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ödüllendirilmenin çok değerli olduğunu belirten Yönetmen Yakup Tekintangaç, “Ödüllendirilmek bizi gelecek projeler için motive ediyor. Hikayesi uzun bir yolculuk şiarıyla yola çıkan ve bu yıl ilk kez düzenlenen Altın Çınar Uluslararası Kısa Film Yarışması’ndan ödül almak ve bunun bir parçası olmak benim için çok kıymetli. Dilerim adı gibi kök salıp, gölgesinde nice kısa filimler barındırır. Kısa filme verdikleri değerden dolayı Osmangazi Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

“ALDIĞIM ÖDÜL BENİM İÇİN O KADAR DEĞERLİ Kİ”

Sanatın profesyonel yüzüyle tanışmasının Bursa’da olduğunu ifade eden usta sanatçı Halil Ergün, “Bu gece aldığım ödül benim için o kadar değerli. Bu ödülü Bursa’da almak ise benim adıma daha da değerli kılıyor. Gözlerim yaşarıyor. Beni bu ödüle layık gördükleri için Osmangazi Belediyesi’ne ve gecede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Uzun emekler verilerek ortaya çıkan eserlerin sınav vermesi heyecan verici bir durumdur. Ben dereceye giren eser sahiplerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.1. Altın Çınar Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda derece giren filmleri sanatseverler Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde izleme imkanı bulacak.

