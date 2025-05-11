İstanbul'da Pendik Belediyesi’nin Anneler Günü’ne özel düzenlediği “Kalpten Kadraja” sergisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün katılımıyla açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Pendik Belediyesi tarafından Anneler Günü’ne ithafen düzenlenen “Kalpten Kadraja” sergisinin açılış töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül’ün katılımıyla gerçekleşti.

Açılışın sonrasında Vali Gül, sergi alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Sergi, annelerin emeğini ve sevgisini sanatla buluşturarak anlamlı bir kutlama sunarken, etkinlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü.