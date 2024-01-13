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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olmasıyla ilgili kararın CHP Parti Meclisi’nde alınmasının ardından halkla buluştu.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Binası önünde toplanan 10 bin Adanalıya hitap eden Başkan Zeydan Karalar, “Hep beraber yeni ufuklara” mesajı verdi.

Başkan Zeydan Karalar’ın seçim startını verdiği ve mitinge dönüşen toplantıya CHP Adana Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe belediye başkan adayları, siyasiler ve Adanalılar katıldı.

Her ilçeden yoğun katılımın olduğu toplantıda konuşmasına, “48 yıldır gönül verdiği partide süren siyasi mücadelesinde, kardeşleri, hemşehrileri tarafından asla yalnız bırakılmamış başka şanslı bir insan var mı acaba Türkiye’de? Partime ve canımdan çok sevdiğim Adanalı kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum” diyerek başlayan Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “5 yıl Seyhan’da, 5 yıl da Büyükşehir’de halkımıza kendimizi adadık ve ‘Adana Adana’ çalıştık. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Burhanettin Bulut’a, milletvekillerimize ve parti yöneticilerimize, partime, çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız, yaptıklarımız ve ekibimizin özverisi sayesinde başarılıyız. Önümüzdeki 5 yılda çok daha iyi işler yapacağız.”