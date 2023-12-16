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Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlenen 11. Boğaziçi Film Festivali’nde ödüller bugün sahiplerini bulacak.İSTANBUL (İGFA) - 2013 yılından beri yolculuğuna aralıksız devam eden, Türkiye’nin en dinamik film festivali olarak sinemaseverlerle bir araya gelen “Boğaziçi Film Festivali”nde ulusal yarışma heyecanı bu yıl da dolu dolu yaşandı. Jüri değerlendirmelerinin ardından En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu dallarında ödüller sahiplerini bulacak.

Kategori ödülleri dışında Ulusal Yarışma’da Akli Film tarafından para ödülüyle desteklenen En İyi İlk Film Ödülü ile Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından desteklenen FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü de verilecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “Altın Yunus” İçin 8 Film Yarıştı!

Boğaziçi Film Festivali’nde her yıl sinemanın yeni ve nitelikli filmlerini seyirciyle buluşturmak ve Türk Sineması’nın ulusal ve uluslararası sektörel alanda görünürlüğünü arttırmak adına düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda büyük ödül olarak En İyi Film’e verilen Altın Yunus’un yanı sıra 200.000 TL para ödülü verilecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda; İsmail Doruk’un “60 Gün”, Umut Evirgen’in “Annesinin Kuzusu”, Mesut Keklik’in “Bölge”, Tufan Şimşekcan’ın “Ceylin”, Yiğit Küçükkibar’ın “Gün Batımına Birkaç Gün Kala”, Mehmet Demir Yılmaz’ın “Kum Zambağı”, Nursen Çetin Köreken’in “Üç Arkadaş”, ve Miraç Atabey’in “Zamanımızın Bir Kahramanı” filmleri izleyici karşısında çıktı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerden “Bölge”, “Gün Batımına Birkaç Gün Kala”, “Kum Zambağı” “Üç Arkadaş” ve “Zamanımızın Bir Kahramanı” filmleri dünya prömiyerlerini, “60 Gün” ise Türkiye prömiyerini 11. Boğaziçi Film Festivali’nde gerçekleştirdiler.

Yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla ulusal yarışmada Akli Film’in destekleriyle verilen “En İyi İlk Film Ödülü” için de yönetmenlerinin ilk uzun metrajları olan “Bölge”, “Ceylin”, “Gün Batımına Birkaç Gün Kala” ve “Zamanımızın Bir Kahramanı” filmleri yarıştı.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda “Altın Yunus” için 10 Film Yarıştı!

Uluslararası Uzun Metraj Yarışması’nda; Muayad Alayan’ın “A House in Jerusalem”, Marie Amachoukeli’nin “Àma Gloria”, Tahmina Rafaella’nın “Banu”, James Marsh’ın “Dance First”, Abu Bakr Shawky’ın “Hajjan”, Behrooz Karamizade’nin “Empty Nets”, Domien Huyghe’ın “Sea Sparkle”, Bille August’un The Kiss”, Dmitry Dyachenko’nun “The Rage” ve Timm Kröger’ın “The Universal Theory” filmleri uluslararası uzun metraj film yarışması bölümde yer aldı.

Kısa Ulusal Kurmaca Yarışması’nda; Can Baran’ın “Apartman Boşluğu”, Sertaç Bozkurt’un “Ayakkabı”, Mehmet Acaruk’un “Elma”, Resul Aşlak’ın “Fotoğraf”, Muaz Güneş’in “Hayırlı Olsun Ziyareti”, Zeynep İncetekin’in “Karatavuk”, Uğur Savaş’ın “Kurdun Kutusu”, Murat Berber’in “Mesken”, Leila Norouzi ve Eren Uğur’un “Selvi Uykusu” ve Recep Çavdar’ın “Zemberek” filmleri bulunuyor.

Kısa Uluslararası Kurmaca Yarışması’nda ise; Filipinli yönetmen Sam Manacsa’nın “Cross My Heart and Hope To Die”, İranlı yönetmen Sonia K. Hadad’ın “File”, Yunan yönetmen Nikos Kyritsis’in “Highway of a Broken Heart”, Hırvat yönetmen Jasna Safic’in “Late Winter”, Fransız yönetmen Mahaut Adam’ın “My Little Daddy”, Çek yönetmen Damian Vondrasek’ın “Rites”, Portekizli yönetmen David Da Costa’nın “The Death Mess”, Hırvat yönetmen Andrea Slavicek’in “The Real Truth About the Fight”, Makedon yönetmen Aleksandra Kardalevska’nın “The Script” ve Çek yönetmen Savva Dolomanov’ın “Silhouette” filmleri yer aldı.

Ulusal Belgesel Yarışması’nda 10 Film Yer Alıyor

Ulusal Belgesel Yarışması’nda; Enes Hakan Tokyay’ın “Bilinen Son Kıyamet”, Saeid Mayahy ve Miriam Carlsen’in “Game Over”, Tuba Deniz’in “Hayal Eyler Gönül Geçmiş Zamanı”, Semih Sağman’ın “Hayatımın En Güzel Günü”, Murat Pay’ın “Hep Otuz Yaşında”, Seyid Çolak’ın “Kedi Adam”, Ersan Er’in “Kırk”, Serhan Doğan’ın “Meryem”, Behçet Güleryüz’ün “Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı,” ve Mehmet Güreli’nin “Sinema Hakikatinin İçinde Uzun Bir Yolculuk: Necip Sarıcı” belgeselleri yarıştı.

Filistin Filmleri

11. Boğaziçi Film Festivali’nde bu yıl Filistin’de yaşanan dramı beyazperdeye aktaran filmlere yer verildi. Festivalin bu bölümde; Abdallah Al-Khatib’nin “Little Palestine (Diary of a Siege)”; Farah Nabulsi’nin festivalin açılış filmi olan “The Teacher”; Maha Haj’ın 2022 Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış programında en iyi senaryo ödülü kazanan “Mediterranean Fever”; “Mohanad Yaqubi”nin “R21 aka Restoring Solidarity”; Michel Khleifi’nin “Tale of the Three Jewels”; Tewfik Saleh’in “The Dupes” ve Ahmad Saleh’in 2011, 2016 ve 2021 yıllarında yaptığı üç kısa filmden oluşan üçlemesi “House – Ayny- Night” seyircilerle buluştu.

FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü Jürisi

11. Boğaziçi Film Festivali kapsamında, kategori ödülleri dışında ulusal yarışmada Film Yapımcıları Meslek Birliği tarafından para ödülüyle desteklenen FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü veriliyor.