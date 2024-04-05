20. Akbank Kısa Film Festivali, 25 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Festivalin yarışma bölümü sonuçları açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Yeni ve çeşitli perspektiflerin sinema dünyasına kazandıran 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin ulusal ile uluslararası kategorilerde düzenlenen Yarışma Bölümü ise bu yıl 71 ülkeden toplam 2 bin 421 kısa film başvurusuna ev sahipliği yaptı.

Bu yıl 20’nci yaşını kutlayan ve Nuri Bilge Ceylan’ın onur konuğu olduğu festivalde filmler, Akbank Sanat binasında, Moda Sahnesi’nde ve de çevrimiçi olarak seyirci ile buluştu. Festivalde 41 ülkeden 96 kısa ve iki uzun metraj film gösterildi.

Ceyda Düvenci’nin sunuculuğunu üstlendiği 20. Akbank Kısa Film Festivali Ödül Töreni, sinema dünyasından isimlerin ve kalabalık bir konuk topluluğunun katılımıyla 4 Nisan Perşembe akşamı The Seed’te gerçekleşti. Törende sahnede konuşma yapan Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı “Akbank Sanat, 30. yaşını geride bırakırken, ulusal ve evrensel mirasa sahip çıkma kararlılığını koruyor. 20’nci yılını kutladığımız Akbank Kısa Film Festivalimiz de bu mirası gelecek nesillere aktarmak ve sanatı yaşatmak adına kritik bir rol oynuyor. Her sene büyüyen ve güçlenen festivalimiz yolculuğunu yeni değerlerle sürdürecek. Akbank Sanat olarak topluma değer katma sürdürülebilirlik vizyonumuzla, ülkemizin kültür ve sanat damarlarını beslemeye, Türkiye ile küresel sanat evreni arasında bir köprü kurmaya ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ulusal Yarışma ‘Festival Kısaları’ Bölümü En İyi Kısa Film Ödülü’nü, Deniz Uymaz’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Evcil’ kazandı.

Aynı kategoride yönetmenliğini Şirin Bahar Demirel’in yaptığı ‘Zarafet ve Şiddet Arasında’ Mansiyon Ödülü’nün sahibi oldu.

Oyuncu Mehmet Günsür, yönetmen Tahmina Rafaella, cast direktörü Viorica Capdefier, yönetmen Ali Asgari ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşan ana jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu Uluslararası Yarışma ‘Dünyadan Kısalar’ Bölümü En İyi Kısa Film Ödülü’nü, Stephen Vuillemin’in yönetmenliğini yaptığı ‘A Kind of Teastament’ kazandı. Aynı kategoride yönetmenliğini Atsushi Hirai’nin yaptığı ‘Oyu’ ve yönetmenliğini Soha Niasti’nin ‘The Two Lives of Sepideh’ Mansiyon Ödülü’nün sahibi oldu.

20. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ

Ulusal Yarışma En İyi Kısa Film Ödülü Evcil - Deniz Uymaz

Ulusal Yarışma Mansiyon Zarafet ve Şiddet Arasında - Şirin Bahar Demirel

Uluslararası Yarışma En İyi Kısa Film Ödülü A Kind of Testament - Stephen Vuillemin

Uluslararası Yarışma Mansiyon Oyu - Atsushi Hirai

Uluslararası Yarışma Mansiyon The Two Lives of Sepideh - Soha Niasti

Genç Bakışlar En İyi Kısa Film Ödülü Eve Dönüş - Demir Demirbağ

Genç Bakışlar Mansiyon İki Mavi - Mahur Uslu

Forum En İyi Senaryo Rüyamda Ama - Burcu Aykar

Forum Mansiyon Tarla Fareleri - İlayda İşeri