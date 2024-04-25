İklim değişikliğinin sonuçları söz konusu olduğunda Avrupa'nın bir istisna olmadığının altı çizildi. Sıcaklıkların küresel ortalamanın yaklaşık iki katı oranında artmasıyla en hızlı ısınan kıta olduğu belirtilirken, Avrupa'da kaydedilen en sıcak üç yıl 2020'den bu yana, en sıcak on yıl ise 2007'den bu yana yaşandığı belirtildi.ANKARA (İGFA) - Dünya Meteoroloji Örgütü ve Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2023 Avrupa İklim durumunu açıkladı.

Avrupa 2023'te yaygın sel ve şiddetli sıcak hava dalgalarıyla karşılaştı” başlıklı açıklamada; 2023 yılında veri setine bağlı olarak kaydedilen en sıcak veya ikinci en sıcak yıl olduğu, sıcaklığa bağlı ölümler son 20 yılda yaklaşık yüzde 30 arttığı ve Avrupa bölgelerinin yüzde 94'ünde sıcaklığa bağlı ölümlerin arttığı tahmin edildiğinin altı çizildi.

2023 yılında Avrupa'nın tamamı ortalamadan yaklaşık yüzde 7 daha fazla yağış gördüğü belirtilirken, "2023’te, Avrupa'da yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçek elektrik üretiminin yüzde 43 ile rekor bir oranda gerçekleştiği görülmüştür. İklim değişikliğinin sonuçları söz konusu olduğunda Avrupa bir istisna değildir. Sıcaklıkların küresel ortalamanın yaklaşık iki katı oranında artmasıyla en hızlı ısınan kıtadır" vurgusu yapıldı.

Milyonlarca insan ekstrem hava olaylarından etkilenmiştir ve bu durum, azaltım ve uyum önlemlerinin geliştirilmesini bir öncelik haline getirildiği belirtilen raporda, "Bunu başarmak için iklim eğilimlerini anlamak hayati önem taşımaktadır. Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ile birlikte bugün 2023 Avrupa İklim Durumu raporunu (ESOTC 2023) yayınlamıştır. Rapor, iklim koşullarının ve Yer Sistemi genelindeki değişikliklerin tanımlarını ve analizlerini, önemli olayları ve bunların etkilerini ve insan sağlığı odaklı iklim politikası ve eylemlerine ilişkin bir tartışma sunmaktadır. ESOTC aynı zamanda temel İklim Göstergelerinin uzun vadeli gelişimine ilişkin güncellemeleri de içermektedir" ifadeleri yer aldı.

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