Gagavuz Türkleri Lideri Evghenia Guțul, “Halkım için mücadelemi bırakmayacağım” dediMOLDOVA (İGFA) - Moldova hükümeti, Gagavuzya Türkleri lideri Evghenia Gutul’a karşı ceza davasını mahkemeye taşıdı. Savcılar 24 Nisan Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, Moldova'nın özerk bölgesi Gagavuzya Başkanı Gutul’a karşı açılan ceza davasının mahkemeye gönderildiğini söylediler. Gutul, 2019-2022 yıllarında, iş insanı Ilan Shor tarafından kurulan ve artık yasaklı olan "Shor" partisini finanse etmek için Rusya'dan fon aktarmakla suçlanıyor.

Savcıların açıklamasında Gutul'un suçlu bulunması hâlinde 2-7 yıl arasında hapis cezası alabileceği ve devlet görevlerinde bulunmasının da yasaklanabileceği belirtildi.

GUTUL PES ETMİYOR

Gagavuzya Başkanı Gutul, yaptığı açıklamada davayı uydurma olarak nitelendirdi. Gutul “Hakkımda uydurma bir ceza davası mahkemeye sunuldu. Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, yolsuzluktan ziyade Sandu'nun etkisi altında, ülkesinde hayatını güzelleştiren, halkın yararına çalışan ve hükümetin yıkıcı eylemlerine karşı çıkanlarla mücadele ediyor” açıklamasında bulundu.

Gutul, hükümetin aleyhinde sahte ceza açtığı ilk kişi olmadığını belirterek “Cezai kovuşturmaya hazır olduğumu daha önce belirtmiştim çünkü Sandu’nun bu adımlarını öngörmüştük ve yetkililerin tüm hilelerini uzun zamandır biliyorduk. Yalnızca şantaj ve tehdit yapabilen yetkililer, gerçek eylemlerden o kadar korkuyorlar ki, işi vaatlerle sınırlı olmayan herkese zulmediyorlar. Halkım için mücadelemi bırakmayacağım” ifadesinde bulundu.

Gutul, daha önce de 2023 yerel seçimleri sırasında seçmenlere rüşvet vermekle suçlanmıştı ve bu suçlamaları reddetmişti.

ABD RAPORU

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Moldova'daki insan haklarına ilişkin yıllık raporu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Raporda, Moldova'da yolsuzluğun yaygın olmaya devam ettiği ve yasaların yargı tarafından ayrımcı bir şekilde uygulanmaya devam edildiği belirtildi.

Bireysel, medeni, siyasi ve işçi hakları gibi insan hakları uygulamalarının yıllık olarak gözden geçirildiği raporda, Moldova hükümetinin yolsuzlukla mücadele için bazı adımlar attığı ancak bunların çoğunlukla başarısız olduğu ortaya konuldu.

Raporda yargı bağımsızlığının yolsuzluk ve yasaların herkese eşit uygulanmadığı ve genellikle siyasi nedenlerle seçici olarak uygulandığı “seçici adalet” nitelendirmesiyle önemli bir sorun teşkil ettiği ifade edildi.

“Adaletin seçici olması sorun olmaya devam ediyor. Yıl içinde gözaltına alınan bazı önde gelen siyasetçiler, seçici adalet uygulandığını ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini iddia ettiler” denildi.