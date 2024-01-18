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ABD ve İngiltere Yemen'e havadan ve denizden saldırı başlattı. Yemen bir süredir büyük güçlerin körfezdeki "baş belası" olarak konumlandırılıyor. Husilerin ülkedeki varlığının körfezde deniz ticaretini sekteye uğratması, İsrail'e karşı cesur bir duruş sergilemeleri bu yapıyı Batı’nın doğrudan hedefi haline getiriyor. Peki Yemen'e yapılan bu saldırıya karşı İran ve Rusya gibi ülkeler nasıl tepki verecek? SOğuzhan Osman BİLGİN - Rüstem PEHLİVANLAR - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırısı dünya kamuoyunda büyük ses getirdi. Saldırının evrilebileceği noktayı Dış Politika Uzmanı Dr. Barış Adıbelli Herkes Duysun için yorumladı.

İsrail-Hamas ve devam eden Ukrayna-Rusya savaşına ek olarak Yemen ile doğrudan bir çatışmaya girilmesi ihtimali ve bu çatışmaya İran ile Rusya'nın vereceği olası reaksiyonlar endişeye yol açıyor. Saldırıların ne anlama geldiğini ve bu noktadan sonra yaşanabilecek olası gelişmeleri Dış Politika Uzmanı Dr. Barış Adıbelli analiz etti.

HUSİLER KIZILDENİZ'DEKİ TİCARET YOLU İÇİN TEHDİT

Husilerin uluslararası deniz ticareti ve trafiğinde yarattığı tehdidin Batı tarafından tepkiyle karşılandığının altını çizen Dr. Barış Adıbelli şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Kızıldeniz'de daha önce bir ortak donanma gücü kurmuştu. Bu güçle Kızıldeniz'in güvenliğini sağlamaya çalışmıştı ancak bu gücün saldırı düzenleme yetkisi ve yeteneği yoktu. Bu gücün kurulmasının tartışmalı olması bir tarafa herhangi bir ülkeye saldırı düzenlemeniz için BMGK'nın onay vermesi gerekiyor. 10 Ocak'ta BMGK toplandı ve aldığı kararla Husileri ticari gemilere el koyma, Kızıldeniz'deki geçişleri engelleme gibi nedenlerle kınadı. Bu kınama üzerine ABD ve İngiltere ağırlığında bir saldırı gerçekleşti."

İngiltere ve ABD'nin saldırılarda hedef aldığı noktaları işaretleyen Dr. Barış Adıbelli, özel olarak vurulan noktaları da açıkladı. Vurulan hedeflerin içerisinde kıyı radar sistemleri, insansız hava araçları ve bunların kontrol merkezleri, lojistik merkezleri vb yerlerin hedef alındığını belirten Adıbelli, “Meseleyi farklı bir boyuta taşıyan unsur, Gazze'de şu anda devam etmekte olan savaş. Bu savaşın bölgeye sıçrayacağı en başından beri söyleniyordu. Çatışmalar Kızıldeniz'e bu saldırılardan önce sıçramıştı. Husiler daha önce İsrail limanlarına dron ve füzelerle saldırmıştı. Bu saldırılar biliniyordu. Bu saldırıların ardından İsrail'e giden gemilere yönelik Husilerin saldırıları söz konusu olmuştu. Yemen'e, İngiltere ve ABD öncülüğünde düzenlenen bu saldırı, Rusya'nın iddiasına göre ucu açık bir saldırı ve önümüzdeki günlerde de devam edebilir. Bu nedenle Rusya BMGK'yı acil olarak toplantıya çağırdı." diye konuştu.