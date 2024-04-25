Adıyaman’da 10 ayrı suçtan 17 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandıADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Adıyaman’da, jandarma ekipleri tarafından 10 ayrı suçtan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakalayarak cezaevine gönderdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araması olan şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 10 ayrı suçtan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.F.G., yakalandı.
Yakalanan firari Y.F.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.