Adıyaman’da 10 ayrı suçtan 17 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandıADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Adıyaman’da, jandarma ekipleri tarafından 10 ayrı suçtan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakalayarak cezaevine gönderdi.

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araması olan şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 10 ayrı suçtan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.F.G., yakalandı.

Yakalanan firari Y.F.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.