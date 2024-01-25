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Millî Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede kullanılamayacak durumda olan 12 bin dolayındaki dersliğin yerine 22 bin 39 yeni derslikte eğitim faaliyeti yürütecek.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden geçen 1 yılda bölgede yürütülen çalışmaları sürdürüyor.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, inşaat çalışmaları tamamlandığında 6 Şubat öncesinde deprem bölgesinde bulunan 119 bin 200 olan derslik sayısı, yüzde 8,3'lük artışla 129 bin 120'ye çıkmış olacak.

Hatırlanacağı gibi depremden önce 11 ilin tamamında 119 bin 200 derslik bulunuyordu. Depremden 12 bin 119 derslik etkilendi ve ağır, orta ya da ağır hasarlı olarak kayıtlara girdi.

Deprem bölgesindeki 11 ilde, deprem sonrası onarım ihtiyacı oluşan eğitim yapılarının tamamının bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda yaklaşık 45 bin dersliğin onarım çalışmaları tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ DERSLİK SAYISI YAKLAŞIK 129 BİNE ÇIKARILACAK

Bakanlık, deprem sonrası kullanılamaz hâle gelen 12 bin 119 dersliğin yaklaşık iki katının inşa edilmesini içeren bir planlama yaptı. Bu kapsamda deprem bölgesinde bulunan 11 ilde, yaklaşık proje bedeli 62,6 milyar lira olan toplam 22 bin 39 yeni derslik hedefleniyor. Böylece tüm çalışmalar tamamlandığında 6 Şubat öncesinde deprem bölgesinde bulunan 119 bin 200 olan derslik sayısı, yaklaşık yüzde 8,3'lük artışla 129 bin 120'ye çıkmış olacak.

2023 Devlet Yatırım Programı'nda deprem illerinde aralarında okul binaları, pansiyonlar, öğretmenevleri, rehberlik araştırma merkezleri, halk eğitimi merkezleri, özel eğitim ve rehberlik araştırma merkezleri, pansiyonlar ve spor salonlarının da bulunduğu 103 proje kapsamında 1.542 derslik yapımı yer alıyor.

2023 il yapım programında ise deprem illerinde aralarında anaokullar, ilkokullar ve ortaokulların bulunduğu 1068 proje kapsamında 16 bin 776 derslik yapımı bulunuyor.