Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle susuz kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan patili can dostları için gerekli önlemleri alan “hayvan dostu” Kuşadası Belediyesi, kentin pek çok noktasına yerleştirdiği su kaplarının kontrolünü ve bakımını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Sokak hayvanlarını kent yaşamının ayrılmaz parçası olarak gören Kuşadası Belediyesi, can dostlarının aşırı sıcak hava koşullarından etkilenmemesi için tedbiri elden bırakmıyor. Görev süresi boyunca hayvanlara duyduğu sevgiyi yaşama geçirdiği çalışmalarla ortaya koyan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel döneminde sayıları artırılan su kapları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak temizleniyor.

Hayvan suluklarının temizliğini ve bakımını yıl boyunca aksatmayan Kuşadası Belediyesi ekipleri, sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı dönemlerde çalışmalarına hız veriyor. Şamandıra sistemiyle, gün boyu temiz ve taze su bulundurmaya olanak veren otomatik sulukların sokak hayvanları için kesintisiz su temin edebilmesi için zarar gören ve yıpranan su kaplarını yenileyen ekipler, gerekli tamiratları da vakit kaybetmeksizin gerçekleştiriyor.

Kuşadası’nın sokak hayvanları temiz suya kolayca ulaşıyor

Yaşam hakkının tüm canlılar için kutsal olduğunu bir kez daha vurgulayan Başkan Ömer Günel, ülkelerin çağdaşlık seviyeleri ile hayvan hakları arasında doğru orantı bulunduğunu belirtti. “Bir ülkenin çağdaşlık seviyesi ne kadar yüksekse hayvan hakları da o kadar gelişmiştir” diyen Başkan Ömer Günel “Uzay çağının yaşandığı günümüzde ‘sokak hayvanı’ sorununu yasa tasarısı formunda sunulmuş bir katliam planı ile çözmeye çalışmak tek kelimeyle vahşettir. Sevgi ve merhamet duygularından uzak bir zihniyet tarafından hazırlanan bu tasarının, hiçbir sosyal, siyasi, dini inanç, olgu ya da düşünce içerisinde kendisine yer bulması, savunulması ve aklanması mümkün değildir. Kısırlaştırmayı, aşılamayı ve yerinde yaşatmayı savunmak yerine öldürmeyi, yani kolay olmanı seçmek, gelecekte çocuklarımıza açıklayamayacağımız trajik deneyimlerin yaşanmasına neden olabilir. Katliam yasası derhal geri çekilmelidir. Bu dünya hepimizin” diye konuştu.