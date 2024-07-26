Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ibadethanelerde düzenli olarak temizlik işlemleri gerçekleştiriyor. Faaliyetler, her gün belirli bir program dâhilinde yapılarak, ibadethanelerin hijyenik koşullarda kalması sağlanıyor. Ekipler, zeminlerin süpürülmesi ve silinmesinden, halıların temizliğine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Ayrıca, ibadet alanlarının yanı sıra lavabolar ve diğer ortak kullanım alanları da titizlikle temizleniyor.

Efeler Belediyesi’nin bu düzenli temizlik çalışmaları, hem ibadethanelerin fiziksel temizliğini sağlıyor hem de vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda ibadet etmelerine olanak tanıyor.