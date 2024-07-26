Mahalle muhtarlarının katılım sağladığı etkinlikte, muhtarlar sinekle mücadele ve ilaçlama konularında belediyeye ve vatandaşlara nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda bilgilendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çine Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut, Çine Belediyesi'nin gerçekleştirdiği vektörle mücadele çalışmalarını ayrıntılı bir şekilde anlatarak, muhtarların bu sürece destek vermelerini ve işbirliği yapmalarını talep etti. Başkan Yardımcısı Karabulut, Çine Belediyesi’nin sağlık ve temizlik alanında da çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, “Ekiplerimiz sürekli sahadalar, araçlarımız her mahallemizde tüm sokakları tek tek dolaşıyor. Araç takip sistemiyle sürekli kontrol ediyoruz. Vektörle mücadele konusunda halkımızın da dikkat etmesi gereken konuları siz değerli muhtarlarımıza anlattık, sizler de vatandaşlarımızla paylaşabilirsiniz. İşbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürerek daha iyi sonuçlar alacağız” diye konuştu.

Muhtarlar Başkan Kıvrak’a teşekkür etti

Roksan İlaç Firması Müdürü Ziraat Mühendisi Cihangir Gökalp ve Çine Belediyesi Veteriner İşleri Hekimi Hasan Altıntaş tarafından yapılan sunumlarda, sinek ve haşere ile mücadele etkinliğinin artırılması ve muhtarların mahallelerinde vatandaşları bilgilendirmeleri için önemli bilgiler paylaşıldı. Merak ettikleri konularda yetkililerden bilgiler alan muhtarlar, etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak’a teşekkür etti.