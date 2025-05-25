İçişleri Bakanlığı, afet ve acil durumlarda görev yapacak köpekli arama timlerinin çalışma ve sınav usullerini düzenleyen yeni yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımladı. Sertifikasyon ve denetim süreçleri detaylandırıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), “Köpekli Arama Timi Çalışma ve Sınav Yönetmeliği”ni bugünkü Resmî Gazete’de yayımladı.

Yönetmelik, afet veya acil durumlarda kayıp kişilerin bulunması ve kurtarılması için görev yapan köpekli arama timlerinin çalışma esaslarını, sınav süreçlerini ve sertifikasyon usullerini düzenledi. Yönetmelik, afetzedelerin yerini tespit etmek için eğitilmiş görev köpekleri ve köpek idarecilerinden oluşan timlerin faaliyetlerini kapsarken, timlerin koordinasyonunu, eğitimini ve görev yeterliliğini standardize edecek.

Köpekli arama çalışmaları, AFAD Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda il müdürlükleri sorumluluğunda yürütülecek.

Timler, her an göreve hazır olacak ve araç-ekipmanları il müdürlüklerince sağlanacak.

Köpekli arama timleri, eğitim ve görev yeterlilik sınavlarını geçerek 2 yıl geçerli sertifika alacak. Sertifikasız timler görev yapamayacak.

Yılda iki kez yapılacak sınavlar, enkazda canlı arama, doğada canlı arama, iz takip ve kadavra arama branşlarını kapsıyor. Sınav komisyonu, AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB ve diğer kurumlardan oluşacak.

Köpekli arama timi denetim komisyonu, sınavları denetleyecek, önerileri değerlendirecek ve uluslararası iş birliklerini koordine edecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 2011 tarihli eski yönetmeliği yürürlükten kaldırdı. Mevcut sınav komisyonu, yeni komisyon kurulana kadar görevine devam edeceği belirtildi.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz